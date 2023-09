Szturm na toruński fort, czyli strzały, noże i wiele innych atrakcji

Karczma na wzgórzu Buchta musiała być miejscem ciekawym. Może niekoniecznie bezpiecznym, ale przez to pewnie jeszcze bardziej intrygującym. Położona była w miejscu strategicznym, przy drodze prowadzącej z Torunia do Lubicza, oraz przy starym trakcie warszawskim wiodącym przez Złotorię i Osiek. Poza ludźmi gościńca, zaglądać tu również musieli ludzie Wisły, wszak u stóp wzgórza jest Winnica, osada równie wiekowa co Toruń. Określenie "ludzie Wisły" pasuje zresztą do Winnicy, jak do żadnego innego miejsca nad rzeką. Słynny film Aleksandra Forda o takim właśnie tytule, powstał na podstawie książki, której akcja toczy się m.in. na Winnicy.