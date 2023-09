Marek Nienartowicz: Posłanka Lewicy feministkom za odchylenie patriarchalne podpadła [FELIETON MINĄŁ TYDZIEŃ]

To już tydzień, jak tramwajem między centrum Torunia a Jarem jeździmy. Do wczoraj – za darmo.

Znaleziska archeologiczne na toruńskim bulwarze

Na otwarciu nowej trasy gości stawiło się mnóstwo. W tym oczywiście wielu kandydatów na posłów. Wszak do wyborów blisko, coraz bliżej. Każda okazja do pokazania się elektoratowi dobra jest. Bardzo ekumenicznie więc było. Posłanka Scheuring-Wielgus z Lewicy się stawiła. Poseł Myrcha z KO/PO - również. No i byli ci, których przynależność polityczną trudniej określić. Czyli poseł Michałek, którą ostatecznie PSL na liście Trzeciej Drogi przytulił. I poseł Girzyński, który za koalicjanta PiS-u robi. Poza tym radnych sporo się objawiło.

Poseł Myrcha znów na dłuższy weekend do Torunia zjechał. Jak pod koniec czerwca z okazji Święta Miasta. W ostatni piątek sierpnia na tramwajowej inauguracji więc był, w sobotę na dożynki powiatowe do Grzywny wyskoczył, a w niedzielę na meczu żużlowym na Motoarenie się zameldował. Im bliżej wyborów, tym wizyty zapewne częstsze będą. Bo i generalnie frekwencja kandydatów wszelakich na imprezach różnistych jeszcze większa będzie.

Posłanka Scheuring-Wielgus feministkom zaś podpadła. Tym z toruńskiej brygady. Odchylenie patriarchalne u posłanki zdemaskowały. Bo „jedynkę” na liście Lewicy w okręgu z Toruniem i okolicą mając, o obecność innych kobiet na niej nie walczyła. I w ten sposób dyktaturę mężczyzn umocniła. Wygląda na to, że nawet złożenie samokrytyki posłance nie pomoże. I że pamiętny okrzyk posłanki „Dość dyktatury kobiet” z manifestacji sprzed lat siedmiu przejęzyczeniem nie był.

W kontekście list z kandydatami do Sejmu jeszcze inna niesprawiedliwość się dzieje. Bo owszem, na szczycie listy PiS-u w okręgu z Toruniem i okolicą prezes będzie, ale zaledwie z Rządowego Centrum Legislacji. A nie prezes wszystkich prezesów, który do okręgu z Kielcami się wybiera. Nieładnie tak Toruń traktować.

A wracając na trasę na Jar, to przed wyborami samorządowymi, które przecież niedługo po parlamentarnych będą, to wielki elektorat z osiedla tego mocno dopieszczany jest. Zapowiedź rozpoczęcia za miesięcy kilka budowy szkoły dostał. No i tramwaje na dwóch liniach. A autobusy na jednej linii jednak zostają. I tylko elektoratowi z lewobrzeża ciśnienie na te wieści z Jaru mocno skacze. W internetach to dobrze widać. Ludzie z lewego brzegu Wisły twierdzą, że ta część Torunia tak jak Jar dopieszczana nie jest. Choć budowa nowej szkoły do finiszu się zbliża.

Za budowę trasy tramwajowej na Jar prezydent Zaleski medalami honorował. „Thorunium”, czyli najwyższym wyróżnieniem, jakie ma w zanadrzu, wiceprezydenta Fiderewicza oraz dyrektora Więckowskiego z MZK docenił. W przypadku pierwszego z panów, druha prezydenta najwierniejszego, zdziwienia nie ma. W ciemno założyć można, że nie jednym medalem, ale ich gradem prezydent skłonny wiceprezydenta obdarzyć byłby. Za to honory dla dyrektora szokować wręcz mogą. Tajemnica to przecież w Toruniu żadna, jak wymagającym szefem prezydent jest. Nieważne, czy dla podwładnego z urzędu czy z miejskiej spółki. O pochwałę trudno, a co dopiero o medal. A jednak taki się trafił.

Przypomnieć też wypada, że trasa tramwajowa na północ Torunia w dwadzieścia cztery miesiące powstała. Umowę na jej budowę przecież równo lata dwa temu podpisano. Dla przykładu – w Olsztynie też sześciokilometrowa trasa tramwajowa powstaje. Na południe miasta. Tam umowę o dwa miesiące wcześniej niż w Toruniu zawarto, a końca budowy nie widać. Choć przyznać trzeba, że w Olsztynie długi wiadukt dla tramwajów wzniesiony został, a u nas tylko słynne skrzyżowanie kolejowo-tramwajowe pyknęli.