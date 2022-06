Masz powikłania po szczepieniach? Przysługuje Ci odszkodowanie. Znamy najwyższe kwoty!

Uproszczenie procedury odszkodowania po szczepieniach

Dotychczas dochodzenie swoich praw i zadośćuczynienia za NOP-y zabierało długi czas. Obecnie jednak przyśpieszyła standaryzacja i uproszczenie przyznawania środków. Podkreśla to Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta. Jednocześnie podkreśla on, kiedy można starać się o uzyskanie odszkodowania w ramach działającego Funduszu Kompensacyjnego.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Ile osób otrzyma środki?

Pozytywnie rozpatrzone sprawy

Rzecznik praw pacjenta zaznaczył, że w przypadku wspomnianych 40 pozytywnie rozpatrzonych spraw połowa to wstrząsy anafilaktyczne, a połowa to sytuacje, w których hospitalizacja trwała dłużej niż 14 dni. W przypadku tych osób doszło m.in. do porażenia nerwowego, czyli wystąpienia zespołu Guillain-Barre, a także do niedowładu, drętwienia oraz bólów mięśni.