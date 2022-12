Nie od razu spalony kościół w Kaszczorku odbudowano. Z czym musieli zmagać się parafianie?

„Proboszcza nie było tego dnia, bo po porannej Mszy wyjechał do Bydgoszczy w sprawach urzędowych – czytamy w najnowszej publikacji Juliusza Koli. - Po południu, mieszkający w nieistniejącej już obecnie organistówce, pan Teofil Angowski zauważył dym wydobywający się z kościoła. Gdy pobiegł do świątyni i ze swą teściową Janiną Stroińską otworzyli drzwi, zobaczyli, że ogień zniszczył ołtarz główny i rozprzestrzenia się po całym kościele. Wezwał straż pożarną, której kolejne zastępy zaczęły zjeżdżać do Kaszczorka z Torunia i Złotorii. Po trzech godzinach walki z ogniem pozostały po pożarze wypalone doszczętnie mury kościoła. Dach i strop, część wieży, oraz wyposażenie świątyni uległy płomieniom. Częściowo stopił się jeden dzwon, natomiast ocalał drugi, a także, dzięki solidnym drzwiom, zakrystia i znajdujące się w niej przedmioty. Straż pożarna czuwała całą noc przy kościele i około godziny 2 nad ranem jeszcze raz musiano wezwać wóz bojowy, by dogasić rozpalające się belki w wieży kościelnej. Jako przyczynę pożaru wskazano prawdopodobne zwarcie instalacji elektrycznej w głównym ołtarzu”.