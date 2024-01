Ochrona zieleni w Toruniu. Lata mijają, obiecanego zarządzenia wciąż nie ma, a rzeczywistość jak jest, każdy widzi

- Ponadto pracownicy Wydziału Środowiska i Ekologii przy uzgodnieniach i wydawaniu opinii do konkretnych inwestycji wskazują inwestorom i projektantom na problemy, które mogą pojawić się w konkretnych sytuacjach: np. należy odpowiednio zabezpieczyć drzewa rosnące w pasie drogowym, aby nie doszło do uszkodzeń korzeni i pni spowodowanych pracą maszyn, wszelkie prace w bezpośrednim sąsiedztwie drzew prace należy wykonać ręcznie, właściwie zabezpieczyć teren przyległy , aby nie dopuścić do zniszczenia zieleni sąsiadującej - wylicza Malwina Jeżewska, rzeczniczka prezydenta Michała Zaleskiego. - Należy odpowiednio zorganizować plac budowy i organizację ruchu maszyn, aby nie naruszyć systemów korzeniowych drzew, itp. Każdorazowo wpisywana jest adnotacja, że należy pisemnie powiadomić Wydział Środowiska i Ekologii UMT co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót oraz bezpośrednio po ich zakończeniu.