Piotr Metz w Kinie Camerimage. W sobotę spotka się z widzami

Jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy muzycznych odwiedzi Toruń w związku z projekcją na dużym ekranie niezwykłego filmu koncertowego „Stop Making Sense”. W sobotni wieczór (11 maja) na toruńskim Rynku Nowomiejskim przenieść się będzie można do roku 1983, kiedy to zarejestrowany został niezwykły występ amerykańskiego zespołu Talking Heads.

Twórca filmu, reżyser Jonathan Demme, zdobywca Oscara za „Milczenie owiec”, znany także z „Filadelfii” oraz „Adaptacji”, twierdził, że fanem Talking Heads został w 1979 roku. Wówczas po raz pierwszy zobaczył zespół występujący na żywo. Gdy wybrał się na ich koncert cztery lata później, to co działo się na scenie tak go zachwyciło, że zaproponował, iż nakręci ich występ.