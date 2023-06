Plantacje marihuany pod Chełmżą. Już 12 zatrzymanych! Wśród nich kobieta z Chełmży

Kto zorganizował wielkie plantacje marihuany pod Chełmżą? Prokuratura nie odpuściła i dociera do organizatorów narkobiznesu. Teraz krąg podejrzanych i zatrzymanych liczy już 12 osób. Dołączyli do nich m.in. Piotr K. i Anna A. z Chełmży.

W sierpniu 2021 roku funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali rekordowo wielkie plantacje marihuany pod Chełmżą. Na terenie tych hodowli w Kończewicach i Falęcinie odkryli dosłownie konopne gąszcze. Krzewów było 1641. Na gorącym uczynku wpadli wówczas młodzi "ogrodnicy" - trzej mieszkańcy Chełmży i okolicy. Między grządkami zostawili zielone konewki, które widać na policyjnych zdjęciach... Oni zajmowali się podlewaniem roślin - obiecano im sowite zarobki, zorganizowano transport. Przez ponad rok tylko ci młodzieńcy, z samego dołu narkobiznesu, byli jedynymi podejrzanymi i aresztowanymi. Prokuratura Okręgowa w Toruniu i kryminalni zdołali jednak dotrzeć wyżej. W grudniu ub.r zatrzymano i aresztowano 5 kolejnych osób, w tym Kacpra R. z Chełmży, który podejrzany jest o kierowanie całą zorganizowaną grupą przestępczą. "Nowości" jako pierwsze o tym donosiły. Teraz do tego grona dołączyło 4 kolejnych podejrzanych - w tym kobieta z Chełmży. Kim są?

Piotr K. i Anna A. z Chełmży - ludzie w średnim wieku

Spośród ostatnio zatrzymanych czterech osób najsurowsze zarzuty usłyszał 42-letni Piotr K. z Chełmży. Temu mężczyźnie prokuratura zarzuca nie tylko przestępstwo narkotykowe, ale i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. -Był już karany. Obecnie odbywa karę pozbawienia wolności za inne przestępstwo - mówi prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

W średnim wieku jest także podejrzana Anna A. - ma 43 lata. To także kobieta zameldowana w Chełmży. Kolejni podejrzani natomiast to 25-letni Damian B., pochodzący ze Świecia oraz 29-letni Dorian B. z Brodnicy. Ta trójka nie jest aresztowana - zastosowano wobec niej tak zwane wolnościowe środki zapobiegawcze, czyli dozór policji etc.

Czy to już finał sprawy? Bynajmniej. Jak przekazuje prokurator Andrzej Kukawski, grono 12 już podejrzanych to wynik wytrwałej pracy śledczych, ale postępowanie wciąż jest w toku. - Aktualnie przedłużone jest do 28 sierpnia - precyzuje.

Co wiadomo o tym narkobiznesie? Kierować miał nim Kacper R. z Chełmży

Według ustaleń prokuratury, zorganizowaną grupą kierował 23-letni obecnie Kacper R. z Chełmży. Grupę wraz z nim tworzyli: Sebastian R. (ur. 1987), Maciej Z. (ur. 1991), Sławomir L. (ur. 1977), Patryk N. (ur. 1994), Szymon Z. (ur. 2000) oraz Seweryn L. (ur. 1984). - Poza ostatnim z wymienionych – mieszkańcem Lisewa, wszyscy pozostali są mieszkańcami Chełmży - przekazywał nam prokurator Kukawski.

Wymienieni wyżej mężczyźni, z Kacprem R. na czele, decyzją Sądu Rejonowego w Toruniu zostali w ub.r tymczasowo aresztowani. Śledczy zarzucają im nie tylko zawiązanie grupy przestępczej, której celem było zorganizowanie plantacji marihuany i czerpanie z nich dochodu. Zarzuty dotyczą też porcjowania i sprzedaży znacznych ilości narkotyków: co najmniej 2,5 tysiąca gramów marihuany oraz ci najmniej 1,1 tysiąca gramów mefedronu. A także - uczynienia sobie z tego stałego źródła dochodu. Po decyzji sądu Kacper R. i spółka siedzi już za kratami. Tutaj od razu, w sierpniu 2021 roku, trafili wspomnienie młodzi "ogrodnicy". To 18-letni Bartosz K., 24-letni Miłosz K. i 24-letni Marcin T. Wszyscy są mieszkańcami Chełmży lub okolic. Im prokuratura postawiła zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnego uprawiania marihuany w dużej ilości. To drugie przestępstwo zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.