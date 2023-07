Pół roku po tragedii torunian w BMW pod Łodzią. Co było w telefonach zmarłych Emilii i Michała?

Wypadek torunian w BMW pod Łodzią

W tej sprawie udało się zgromadzić już sporo materiału dowodowego. M.in. przesłuchano kierowcę mercedesa spod Poznania, który jechał lewym pasem autostrady i z którego samochodem w kontakt weszło BMW torunian (ocierając się, ale nie zderzając). W świetle jego zeznań wykluczono, by pojazd włączający się z prawej strony trasy do ruchu zajechał drogę 19-letniej toruniance.

Prokuratura dysponuje już także opinią biegłego medycyny sądowej (po sekcjach zmarłych) oraz ekspertyzą biegłego z dziedziny badania wypadków i techniki samochodowej. 19-letniej kierującej BMW dotąd jednak nie przesłuchano. Co jasne w takiej sytuacji, nie stawiano też zarzutów. Na co jeszcze oczekuje prokuratura?

Co było w telefonach zmarłych Emilii i Michała? I dlaczego to ważne dla śledztwa?

Zatem już w najbliższych dniach śledczy spodziewają się odpowiedzi na pytanie o to, co było w urządzeniach. (Dodajmy, że najpierw trzeba było zdjąć z nich blokady). Dlaczego to ważne dla śledztwa?

Dopiero po otrzymaniu i analizie tej ekspertyzy, prokurator prowadzący sprawę podejmie decyzję, czy ma już wystarczający materiał dowodowy, by stawiać zarzuty lub też - by od tego odstąpić. Przesłuchanie 19-latki nastąpi zatem najprawdopodobniej na koniec całego postępowania. A przypomnijmy, że i ona sama po wypadku trafiła do szpitala, a potem była w silnej traumie. Była też opinia biegłego psychiatry uniemożliwiająca wykonanie z nią czynności do kwietnia br.