Potentat otworzył terminal logistyczny w Toruniu. Podobne plany ma kolejny inwestor

DB Schenker to niemieckie przedsiębiorstwo logistyczne o globalnym zasięgu. Należy do grupy Deutsche Bahn. W Polsce DB Schenker oferuje usługi w zakresie transportu lądowego, lotniczego i morskiego, logistyki kontraktowej i zarządzania łańcuchem dostaw. Firma zatrudnia około 76 100 pracowników w ponad 1850 lokalizacjach w 130 państwach. To jeden z największych dostawców usług logistycznych na świecie.