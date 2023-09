Program "Czyste Powietrze" ma już pięć lat. Jak można z niego skorzystać?

To program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, który pozwala na otrzymanie dotacji w wysokości do nawet do 136 200 złotych na wymianę starego pieca i wykonanie termomodernizacji.

5-lecie programu "Czyste Powietrze" w Toruniu

We wtorek program obchodził pięciolecie. Na konferencji prasowej w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podsumowali ten okres Paweł Mirowski, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz prezes WFOŚiGW w Toruniu Ireneusz Stachowiak.

- Dokładnie 19 września 2018 roku wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska uruchomiliśmy nabór wniosków w programie "Czyste Powietrze" - powiedział Paweł Mirowski. - Od tego czasu program przeszedł metamorfozę, nabierał różnych odcieni. Wydaje się, że ten wariant, który obowiązuje od 3 stycznia 2023 roku jest "szyty na miarę". To widać po liczbie złożonych wniosków w ostatnich miesiącach. Ogólnie w Programie złożono ich prawie 700 tysięcy na kwotę 17,5 miliarda złotych. To pieniądze na wymianę "kopciuchów" oraz docieplenie domów. Należy bowiem podkreślić, że Program nie polega tylko na wymianie grzejników, ale i wykonanie termoizolacji, która daje konkretne oszczędności. W tym roku mamy 145 tysięcy wniosków na dotacje w wysokości 7,5 miliarda wniosków. Przed wprowadzeniem styczniowych zmian wyciągnęliśmy wnioski, zwiększyliśmy kwoty dotacji, co spowodowało zwiększenie zainteresowania, zwłaszcza w zakresie docieplania budynków. Chciałbym zaznaczyć, że ci, którzy skorzystali z naszej dotacji wcześniej, a nie złożyli wniosku o dofinansowanie termoizolacji, cały czas mogą to jeszcze zrobić.

Informacje - w gminie lub u sołtysa

Przez pięć lat do popularyzacji programu dołączały jednostki samorządu terytorialnego.

- Gminne punkty informacyjno - promocyjne sprawiają, że ten program jest jeszcze bliżej ludzi, jest łatwo dostępny - dodał Paweł Mirowski. - Tym samym też pieniądze szybciej trafiają do beneficjentów. Nowa akcja to "Sołtysi - ambasadorzy programu Czyste Powietrze" to kolejna akcja, która powinna spowodować, że w najbliższym czasie będzie jeszcze więcej wniosków. Poza tym wprowadzona została nowa ścieżka bankowa na przyznanie kredytów z naszą dopłatą na częściową spłatę kapitału. Te wszystkie czynniki spowodowały, że nie ma drugiego takiego programu na świecie, który tak kompleksowo podchodziłby do tematu.

Program zyskał też na popularności od wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy ceny nośników energii poszybowały w górę.

A może fotowoltaika?

- Uczestnictwo w programie to nie tylko duże oszczędności w ogrzewaniu domów, ale też i możliwość wyprodukowana prądu samemu, bo w ramach tego projektu można pozyskać nawet 15 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną - twierdził Paweł Mirowski.

Na konferencji mówiono także o korzyściach ekologicznych. Dzięki Programowi Polska produkować będzie o 3,3 miliona ton rocznie mniej dwutlenku węgla niż wcześniej.

Kujawsko - Pomorskie liderem

- Dotychczasowa realizacja Programu w województwie kujawsko - pomorskim przeszła nasze najśmielsze oczekiwania - stwierdził Ireneusz Stachowiak. - 43 tysiące umów i kwota blisko miliarda złotych, którą wydatkujemy lub wydamy w najbliższym czasie stawia nas wśród liderów wprowadzających ten program w Polsce. A w kompleksowym podejściu, czyli jednoczesnej wymianie kotła i wykonaniu termoizolacji, jesteśmy liderem. Takie właśnie kompleksowe działanie pozwala zaoszczędzić do 70, a nawet więcej kosztów ogrzewania i mieszkańcy naszego regionu doskonale to rozumieją. A my się cieszymy, że mamy radykalną poprawę powietrza w regionie.

Jednym z takich beneficjentów jest Paweł Bruzda z Brześcia Kujawskiego, który przy dotacji 69 tys. zł, wykonał takie prace, jak: montaż pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, ocieplenie przegród budowlanych (ściany zewnętrzne/przegrody pionowe), stolarka okienna i drzwiowa. Beneficjent „Czystego Powietrza” mówi o konkretnych oszczędnościach: rachunki w 146-metrowym domu zmniejszyły się z 11 tys. zł do 2,5 tys. zł rocznie, czyli o około 80 procent. Informacje o programie Program „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 – to największa proekologiczna inicjatywa w polskiej historii służąca skutecznej walce ze smogiem oraz poprawie efektywności energetycznej istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do tej pory z finansowej pomocy skorzystało blisko 700 tys. polskich rodzin, które zdecydowały się na eko-inwestycje za ponad 17,5 mld zł.

Projekt, pod nadzorem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jest realizowany od września 2018 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wraz z szesnastoma funduszami wojewódzkimi (wfośigw). Partnerami są również gminy, prowadzące w całej Polsce ponad 2 tys. (2127) punktów konsultacyjno-informacyjnych programu „Czyste Powietrze” (beneficjanci otrzymują tam kompleksową pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie czy też rozliczeniu przedsięwzięcia) oraz wybrane banki, oferujące Kredyt Czyste Powietrze, czyli dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Obecnie w ścieżce bankowej uczestniczą: Bank Ochrony Środowiska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Alior Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz z bankami spółdzielczymi, które przystąpiły do programu. Do końca września br. wznowienie przyjmowania wniosków deklaruje też SGB-Bank S.A. wraz z bankami spółdzielczymi, które przystąpiły do programu.

Wnioskodawcy „Czystego Powietrza” mają do dyspozycji trzy poziomy dofinansowania, przy czym im niższe są dochody, tym wyższa dotacja. Najwięcej, bo aż 135 tys. zł dotacji obowiązuje przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 1090 zł lub 1526 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla tych, którzy mają ustalone prawo do zasiłku. Kolejny próg dochodowy – przy wsparciu do 99 tys. zł – wynosi odpowiednio: 1894 zł lub 2651 zł. Z kolei do 66 tys. zł mogą dostać wnioskodawcy, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. Dodatkowe pieniądze – maksymalnie 1,2 tys. zł – można uzyskać na wykonanie audytu energetycznego.

