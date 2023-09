Rozłam w Koalicji Obywatelskiej w Toruniu. Czy wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia przykleili się do stołków?

Toruń będzie miał program dofinansowania in vitro? Szansa na to poważnie wzrosła

Poza tym radni zaapelowali do prezydenta o zatrudnienie psychologów we wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę. Odwołali się m.in. do bardzo niepokojących wyników badań kondycji toruńskich uczennic i uczniów, o czym niedawno informowaliśmy.

Kto zasiada w prezydium Rady Miasta Torunia?

Jakie projekty przygotowała Platforma Obywatelska?

Zanim przejdziemy dalej, jeszcze raz przedstawimy obie strony. Tak dla jasności. Klub Koalicji Obywatelskiej został rozwiązany. Troje radnych: Margareta Skerska-Roman, Maciej Krużewski i Bartosz Szymanski założyli klub Aktywni dla Torunia, natomiast 9 pozostałych radnych dawnego klubu KO założyło klub PO. Jego przewodniczącym został Łukasz Walkusz. Podczas czwartkowej konferencji stwierdził, że zaproszenia do tego klubu otrzymało również troje Aktywnych, ale z tego zaproszenia nie skorzystali. Usłyszał to radny Bartosz Szymanski i zarzucił Walkuszowi kłamstwo.

Najpierw się pozbyli, później zaprosili?

Z korespondencji, jaką otrzymaliśmy od obu stron, wynika, że Łukasz Walkusz wystosował zaproszenie do rozmów, jego klub zaś powołał zespół negocjacyjny. W odpowiedzi Margareta Skerska-Roman poprosiła o przedstawienie propozycji, na co Walkusz odpisał, że miał tylko przekazać informację, zaś ewentualna wola prowadzenia rozmów, harmonogram itp. leży już po stronie Aktywnych. Na takie dictum ci doszli do wniosku, że zaproszenie było działaniem pozorowanym, tym bardziej że przecież kilka tygodni wcześniej wszyscy byli w jednym klubie i to Łukasz Walkusz wraz ze swoimi stronnikami doprowadził do rozwiązania, pozbywając się tym samym trójki najaktywniejszych radnych.