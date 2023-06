Serce Torunia dostało lokal od miasta! Tworzy łaźnię, kuchnię i przychodnię dla osób bezdomnych

- Generalnie zamysł jest taki, by gotowe na to osoby bezdomne aktywizować. Planujemy stworzyć też coś na kształt pośrednictwa pracy. Stworzymy bazę osób trzeźwych i chętnych do pracy. Jeśli ktoś będzie miał dla takich osób zlecenie, skontaktujemy obie strony, zadbamy o umowę, godną stawkę itd. - objaśnia Michał Piszczek.