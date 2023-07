Te podatki wróciły od 1 lipca! Jakie zmiany w podatkach? Są też dodatkowe ulgi

Zmiany podatkowe od 1 lipca 2023 roku będą mogły sporo namieszać. Pojawi się część znanych nam podatków, część z nich zniknie... podobnie jak zniknie część ulg podatkowych. Kłopoty będą mieli zwłaszcza podatnicy, którzy zapomną o raportowaniu. Co dokładnie się zmieni? Sprawdź!

Zniesienie limitu dochodu od 1 lipca 2023?

Niezwykle istotna zmiana dotyczy ulgi na jedno dziecko niepełnosprawne. Ta od 1 lipca 2023 nie będzie ograniczona limitem dochodu podatnika bądź podatnika i małżonka. Zmiana ta dodatkowo ma zastosowanie wsteczne, czyli do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 roku. Oznacza to, że ze zmiany skorzystają wszyscy składający zeznanie PIT za 2023 rok.

Na czym polega ta zmiana? W dotychczas obowiązujących przepisach ulga na jedno dziecko niepełnosprawne przysługiwała wtedy, gdy dochód podatnika w danym roku podatkowym nie przekracza 56 tysięcy złotych, a w przypadku małżeństwa nie przekracza kwoty 112 tysięcy złotych.

Rozszerzenie ulgi rehabilitacyjnej

Na poprawę mogą również liczyć podatnicy korzystający z ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy to osób, które na swoim utrzymaniu mają osoby niepełnosprawne zaliczane do 1 grupy podatkowej (czyli najbliższa rodzina rozumiana w ujęciu podatku od spadków i darowizn). Dzięki temu z ulgi mogą korzystać nawet dziadkowie i wnukowie. Co więcej, z tej zmiany również można skorzystać przy okazji składania zeznania PIT za 2023 rok.

Wyższy ryczałt!

W przypadku najmu prywatnego zwiększone zostaną również limity ryczałtu dla przychodów z tego tytułu. Dla małżonków będzie on podwyższony do 200 000 złotych, co daje dwukrotny wzrost - obecnie jest to 100 000 zł. Ten limit będzie obowiązywać wstecznie, czyli od 1 stycznia 2023 roku.

Nowe terminy JPK

Podatnicy podatku dochodowego będą zobowiązani do regularnego przesyłania plików JPK. Jednak od 1 lipca obowiązywać będą zasady mówiące o tym, że jest to opóźnione o rok. Dlatego też aktualne terminy obowiązujące to:

31 Grudnia 2024 r - dla podatkowych grup kapitałowych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli wartość ich przychodu przekroczyła 50 mln euro. 31 grudnia 2025 r - Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatnicy podatku dochodowego os osób fizycznych inni niż w punkcie pierwszym, którzy muszą przesyłać plik JPK_VAT. 31 grudnia 2026 r - w pozostałych przypadkach podatników podatku dochodowego.

Zmiany podatkowe od 1 stycznia 2024

W tym miejscu należy zaznaczyć, że część zmian wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2024 roku. Wtedy też zacznie obowiązywać: Umożliwienie przedsiębiorcom korzystania z usługi Twój e-PIT;

Zmiana w zakresie opodatkowania dochodów pochodzących z tytułu udziałów w funduszach kapitałowych;

Określenie zasad opodatkowania przychodów z wykupu przez emitenta obligacji z należnością świadczenia okresowego.

Wracają podatki sprzed pandemii!

Wraz z ogłoszeniem stanu epidemii wprowadzono przepisy likwidujące część podatków, a także zmniejszające PIT i CIT do 5 procent. Już w 2022 roku wróciły one do normy. Jakie dokładnie? Opisaliśmy to >>> TUTAJ<<< i w naszej galerii:

Zobacz wideo: Tak wyglądają teraz kontrole zwolnień lekarskich. Oni są na celowniku ZUS