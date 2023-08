Toruń. Bella Skyway Festival wystartował już po raz 14! Podsumowanie otwarcia

Bella Skyway Festival 2023 w Toruniu. Na otwarcie śpiewający Kopernik

Oficjalne otwarcie odbyło się pod Urzędem Marszałkowskim i zgromadziło tłum. Dzięki wstrzymaniu ruchu widzowie mogli swobodnie poruszać się po ulicach, znajdując dla siebie miejsce do oglądania pierwszej instalacji – która z pewnością była niecodzienna. Grand Mix in Toruń sprawiło, że znane z regionu i świata postacie ożyły, rozbawiając i zachwycając przy tym większość oglądających. Usłyszenie m.in. utworów Telefony Republiki w wykonaniu Józefa Piłsudskiego, Starman Davida Bowie w wykonaniu Mikołaja Kopernika czy Take On Me zespołu a-ha w akompaniamencie piszczącego fletu wywołało wiele uśmiechów na twarzy. Jedna z głównych, darmowych atrakcji wyszła zdecydowanie na plus – podobał się i dzieciom, i dorosłym, co można uznać za duży sukces.