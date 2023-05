Toruń. Gdzie jest Chełmińskie Przedmieście i jak się na nim żyje?

- Pierwsze miesiące spędziliśmy na tworzeniu szerokiej analizy zarówno historycznej, geograficznej, społecznej okręgu Chełmińskie jak i na zbieraniu informacji o tym jak działają rady okręgu, osiedli w innych miastach i jakie dobre wzorce warto byłoby przenieść na toruński grunt - mówi Justyna Kardasz z Rady Okręgu Chełmińskie Przedmieście oraz Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście - Tu mieszkam. - Marzec to z kolei czas intensywnych spytek wśród mieszkańców, zachęcania państwa do wypełniania ankiety internetowej, w której pytaliśmy o państwa stosunek do okręgu, codzienne zwyczaje, słabe, ale i również silne strony Chełmionki. Podczas przeprowadzonej w marcu diagnozy zebraliśmy opinie od mieszkańców Chełmionki i pogrupowaliśmy je w obszary, które wymagają dalszej dyskusji oraz głębszej analizy.