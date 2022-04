Toruń. Na jakim etapie są postępowania w sprawie wycinki drzew na Kępie Bazarowej? [zdjęcia]

Podczas kwietniowej sesji Rada Miasta Torunia zajmowała się między innymi wnioskiem o wszczęcie kontroli w sprawie wycinki drzew przy starym moście drogowym. Taki wniosek dotyczący szkód spowodowanych na terenie Natura 2000 wpłynął do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a GIS przekazał go radzie. Kontrolę miałaby przeprowadzić na zlecenie rady komisja rewizyjna. Komisja zapoznała się z dokumentami, poza tym stwierdziła, że postępowania w sprawie wycinek prowadzą już cztery profesjonalne organy właściwe do przeprowadzenia kontroli, w związku z czym nie uwzględniła wniosku o wszczęcie kontroli przez radę. Jej członkowie zwrócili się do prezydenta o przekazywanie przed każdym posiedzeniem informacji na temat prowadzonych postępowań.