Toruń. Niebawem ruszy Festiwal Wisły 2023. W tym roku dotrze do kolejnego miasta!

W Toruniu festiwal będzie obecny w dniach 14-15 sierpnia. Oprócz bogatej oferty kulturalnej, która obejmie m.in. koncerty, występy teatralne czy paradę łodzi w towarzystwie rac i pochodni, sporo uwagi ma być poświęcone flisakom. Stąd przewidziane zamontowanie na toruńskim pomniku flisaka tablicy pamiątkowej.

- Tradycje flisackie to samo sedno dziedzictwa kulturowego Torunia, to DNA tego miasta. Toruń powstał jako potężny port i jedno z głównych miast Hanzy. Przez wieki miasto generowało olbrzymie dochody, nieporównywalne z dotacjami z dzisiejszymi dotacjami z Unii Europejskiej. Toruń był przebogaty. Dzięki temu, tutejsi mieszczanie inwestowali w dzieła architektury i sztuki u najlepszych artystów z całej Europy. Toruń był potężnym emporium hanzeatyckim - to jest powód do olbrzymiej dumy i wielkie dziedzictwo, którym możemy zdobyć serca całego świata - mówi dyrektor Festiwalu Wisły.