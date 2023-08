Toruń. Organizatorzy imprez muszą się liczyć ze zmianami. Chodzi o korki na starówce Wojciech Pierzchalski

Rada Okręgu Staromiejskie apeluje do władz miasta, by organizatorzy imprez na starym mieście byli zobowiązani do informowania przyjezdnych o okolicznych parkingach. To odpowiedź na potężne korki na starówce, skąd wyjazd trwa czasami nawet pół godziny.