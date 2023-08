Toruń. Starówka zamknięta dla samochodów także w tygodniu? Jest propozycja

Propozycja rady okręgu obejmuje sierpień i nie ma planów, by takie rozwiązanie wprowadzić po wakacjach. Członkowie rady zwracają uwagę, że ostatni miesiąc wakacji będzie tym bardziej tłoczny na toruńskiej starówce, bo odbędą się dwa duże festiwale.

- Chodzi nam o to, by to rozwiązanie było w wakacje, kiedy ruch turystyczny jest największy. Zbliżają się dwie duże imprezy, czyli Święto Wisły i Bella Skyway. W ostatnich latach, szczególnie przy okazji tego pierwszego, na starówce był "armagedon". Na pewno można tego uniknąć, gdyby wraz z promocją wydarzeń, była szeroka informacja, gdzie można zostawić samochody na parkingach buforowych - mówi Adam Jarosz.