Toruń. Parkingi Park&Ride będą otwarte od sierpnia. Kierowcy przesiądą się do komunikacji miejskiej?

Park&Ride w Toruniu. Takie będą stawki za parkowanie

Parkingi park&ride z założenia mają zachęcić kierowców, by zostawiali auta na obrzeżach miast i przesiadali się do komunikacji miejskiej. Rozwiązanie ma zmniejszać korki i zanieczyszczenie powietrza w mieście. Do zostawienia samochodu na parkingach p&r mają zachęcić bilety, które będzie można wykorzystać na przejazdy MZK.

Kupno biletów, przy okazji korzystania z parkingów, będzie obowiązkowe. Będą one umożliwiać poruszanie się komunikacją miejską bez konieczności kupna biletów MZK. Dostępne będą: bilet dobowy, rodzinny, miesięczny i turystyczny. Pierwszy z nich kosztować będzie 6,80 zł i umożliwi podróż komunikacją miejską, bez dodatkowych opłat, przez 24 godziny maksymalnie dwóm osobom. Z biletu rodzinnego, którego cena to 11 zł, korzystać będzie mogło 6 pasażerów. Tyle samo podróżujących skorzysta z biletu turystycznego za 45 zł, który będzie uprawniał do podróży MZK przez 72 godziny.