Toruń. Spore zmiany na Bulwarze Filadelfijskim: otwarto jedną z bram

Od 1 czerwca udostępniono zejście na Bulwar Filadelfijski przez Bramę Klasztorną. To nie jedyne zmiany nad Wisłą, niebawem mają zakończyć się prace nad pawilonami.

Zobacz wideo: Tyle trzeba zapłacić za ogródek letni na starówce

Po niemal roku przerwy, turyści i mieszkańcy będą mogli przejść Bramą Klasztorną nad Wisłę. Poinformował o tym urząd miasta w środę, 31 maja. - Jak informuje Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, z uwagi na sygnały mieszkańców od jutra, tj. 1 czerwca 2023 r. wykonawca udostępni zejście od Bramy Klasztornej do Wisły, co skróci dojście do rzeki i statku turystycznego. Dzięki temu nie będzie już konieczności obchodzenia dookoła terenu trwającej obecnie inwestycji przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego - czytamy w komunikacie ratusza.

Remont Bulwaru Filadelfijskiego: będzie zejście nad Wisłę

Urzędnicy tłumaczą, że udostępnienie zejścia to "odpowiedź na uwagi mieszkańców" i ma ułatwić dostanie się do statków turystycznych, cumujących nad Bulwarem. Przypomnijmy, że dyskusja na temat dojścia do nadbrzeża Wisły trwa już niemal od roku, odkąd oficjalnie ogłoszono, że Bulwar będzie całkowicie zamknięty dla zwiedzających i mieszkańców w nadchodzącym sezonie turystycznym.

Niepewna była przyszłość słynnych statków "Wanda" i "Katarzynka" - do wiosny nie było wiadomo, czy w tym roku w ogóle nad Wisłą się pojawią. Łodzie jednak od kwietnia już kursują, a urząd miasta wraz z wykonawcą remontu umożliwili przejście do nich od stronu mostu im. Józefa Piłsudskiego. Nie uchroniło to jednak od straty sezonu barek restauracyjnych - te do dzisiaj się na Wiśle nie pojawiły i już nie zacumują. W ich przypadku konieczne byłoby umożliwienie dojazdu samochodów, wywożących nieczystości z barek, a na taki - w warunkach remontu - nie ma szans.

Kapitan "Katarzynki" nie ukrywa, że ma nadzieję, że umożliwienie dojścia przez Bramę Klasztorną poprawi sytuację jego jednostki.

- W weekend trochę turystów jest, ale w tygodniu tylko umówione wycieczki. Jeszcze nie ma wakacji, zobaczymy jak latem będzie - mówi kapitan Zbigniew Koralewski. - Turyści się gubią, nie wiedzą, jak dojść. Niektórzy dojdą tu, potem wracają, cały Toruń przynajmniej zwiedzają - żartuje kapitan "Katarzynki". Żeby ułatwić zwiedzającym dojście na nadbrzeże, miasto zorganizowało przejście nad Wisłę od strony mostu drogowego. Na barierkach, odgradzających teren budowy od przejścia, wywieszono kartki, podpowiadające turystom, jak dojść do statków. To przejście, mimo otwarcia Bramy Klasztornej, będzie nadal działało. Natomiast droga przez bramę ma być otwarta do wznowienia prac na tym odcinku. Te opóźniają się z powodu planowanych badań archeologicznych - urzędnicy bardzo ostrożnie podchodzą do podania konkretnych dat, na razie nie wiadomo, jak długo przejście przez Bramę Klasztorną będzie otwarte.

Remont Bulwaru Filadelfijskiego: co z pawilonami?

Niebawem nad Wisłą krajobraz zmieni się jeszcze bardziej. Na ukończeniu są bowiem prace nad kontrowersyjnymi pawilonami. Od dawna krytykowanym budynkom na pewno nie pomogły ujawnione przez Polską Agencję Prasową informacje o dodatkowych kosztach, które miasto poniesie na ich przeprojektowanie i realizację zmian.

- W budżecie miasta zostały zabezpieczone środki na przeprojektowanie i realizację zmian na elewacjach w wysokości 790 tysięcy złotych - poinformowała Polską Agencję Prasową Malwina Jeżewska, rzeczniczka prasowa toruńskiego ratusza. Sam projekt zmian pochłonął kwotę 72 tysięcy złotych, wykonawcę wyłoniono w ramach zapytania ofertowego i jest nim firma Vostok Design - Wojciech Gawinowski z Krakowa. Jak podała PAP, niemal 200 tysięcy złotych będzie kosztowała sama zamiana okładziny ścian z drewnianej na ceramiczną z kształtki ceglanej, z kolei 271 tysięcy pochłonie zamiana balustrady stalowej na szklaną na tarasach widokowych pawilonów.

Jak przekazała nam Aleksandra Iżycka, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta, budowa pawilonów ma się zakończyć w sierpniu tego roku. Na razie nie jest znana data udostępnienia im turystom - termin zależy od postępu prac na Bulwarze. Te, jak pierwotnie zakładano, mają pochłonąć 47 milionów złotych, z czego 30 milionów to dofinansowanie ze środków rządowych. Na starcie remontu, datę jego zakończenia wyznaczono na październik 2023 - ta data nie zostanie dotrzymana, a prace przedłużą się o co najmniej kilka miesięcy.