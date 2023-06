Toruń. Warsztaty, biegi, plener, czyli Barbarka zaprasza w czerwcu. Sprawdź program imprez!

Oczywiście Barbarka to nie tylko zorganizowane imprezy przez Szkołę Leśną, ale przede wszystkim ulubione miejsce torunian do odpoczynku. Można tu skorzystać między innymi z placu zabaw, parku linowego, zrobić piknik lub skorzystać ze sklepiku lub minibaru. Sporą popularnością cieszy się też niewielka tężnia.

Warsztaty ,,Ptaki Barbarki”

Biegi przełajowe Cross Barbarka

• zawodnicy mogą wziąć udział w wybranych przez siebie biegach, • każdorazowo uczestnicy pokonywać będą tą samą trasę, • dla osób, które wezmą udział w przynajmniej dwóch biegach ( 1 bieg odbył się w maju, trzeci odbędzie we wrześniu) po ich zakończeniu przygotowany zostanie średni ranking czasów, wśród tych zawodników w kat. wiekowych wyłonieni zostaną zdobywcy pierwszych trzech miejsc z podziałem na płeć, • ogłoszenie wyników cyklu nastąpi w czasie październikowego spotkania podsumowującego; w czasie spotkania laureaci otrzymają drobne nagrody, a wszyscy uczestnicy biegów pamiątkowe medale Regulamin biegów - http://szkola-lesna.torun.pl/.../regulamin_biegow_Cross...

• dzieci do 6 lat – 200 m (kat. dziewczęta i chłopcy) • dzieci od 7 do 10 lat – 1100 m (kat. dziewczęta i chłopcy) • młodzież 11-15 lat - 1400 m (kat. dziewczęta i chłopcy) • młodzież (od 16 lat) i dorośli – ok 5,5 km (kat. kobiety i mężczyźni) Kontakt: Biuro Szkoły Leśnej na Barbarce, dni robocze godz. 8.00-16.00 tel. 56 657 60 85 wew. 85,

4 dniowy plener land artu pn. "Sztuka Ziemi- Eko art master" organizowany w ramach projektu pn. „Eko art - Festiwal Sztuki

Od 8 do 11 czerwca na Barbarce swoje umiejętności land artowe zaprezentuje grupa 7 dorosłych artystów/plastyków/rzeźbiarzy. Artyści wykorzystają środowisko naturalne tu: Osadę Leśną Barbarka - jako obszar swoich działań twórczych; tło i kontekst. Wytwory natury tj. ziemia, kamienie, gałęzie, owoce i nasiona posłużą do stworzenia dzieł sztuki zgodnych z trendami i kierunkami land artu.

Do udziału w panelu dyskusyjnym zaproszeni zostaną również mieszkańcy. Panel poprowadzą artyści/ plastycy/ rzeźbiarze - grupa Eko art master. Planuje się, że podczas pleneru artyści indywidualnie wykonają 7 obiektów artystycznych w przestrzeni Osady. Prace pozostaną w naturalnej przestrzeni Barbarki aż do czasu ich naturalnego rozkładu.

Zajęcia Salsation na Barbarce

Salsation – to program taneczno-fitnessowy, będący połączeniem treningu funkcjonalnego i różnych stylów tanecznych pochodzących z najgorętszych stron świata – salsy, reggae, samby, flamenco i wielu innych. Salsation ma na celu nie tylko rozruszać ciało, ale także zrelaksować umysł i poradzić sobie z nagromadzonym stresem. Każda choreografia to oddzielna historia (którą instruktor opowiada), która stwarza okazję do pokazania swoich emocji i wyrażenia siebie poprzez ruch.

Generalnie choreografie są ułożone tak by w tańcu ,,przemycić” elementu treningu funkcjonalnego opartego w zasadzie na ćwiczeniu ruchów, które wykonujemy w życiu codziennym (czyli chodzenie, podnoszenie rąk, rotacje tułowia itp.). Jest to program stosunkowo mało kontuzjogenny (nie skaczemy, robimy uczciwą rozgrzewkę złożoną z trzech 4 utworów muzycznych, instruktor ma obowiązek dopilnować poprawności wykonywanych ruchów). Zapraszamy osoby, którą lubią taniec, ale także te, które po prostu chcą się trochę poruszać i sprawdzić czy Salsation to coś dla nich. Mile widziane będą całe rodziny (Ci, którzy nie będą tańczyć będą mogli spędzić czas na polanie, pograć w piłkę czy usmażyć kiełbaskę na ognisku.