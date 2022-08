Toruń wzbogaci się o kolejny zabytek. Do rejestru trafią budynki przy Flisaczej

Wojewódzki konserwator zabytków rozpoczął procedurę wpisu do rejestru budynków przy ul. Flisaczej w Toruniu. Słusznie, bo to miejsce bardzo ciekawe. Powód wpisu jest jednak dość zaskakujący. Zgodnie z projektem przebudowy bulwaru obiekty znajdujące się na progu starówki z listy UNESCO miały zostać pozbawione części fortecznego ogrodzenia.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia pojawił się komunikat o tym, że wojewódzki konserwator zabytków rozpoczął procedurę wpisu do rejestru zabytków budynków przy ulicy Flisaczej. Kiedyś należały one do toruńskiej gazowni. Powstały na początku XX wieku, gdy kierowany przez inżyniera Sorgego kombinat przeżywał czasy największej świetności. Przypomnijmy, że to wtedy gazownia notowała po kilkadziesiąt tysięcy marek czystego dochodu rocznie. Zarząd gazowni przeznaczył te fundusze na rozbudowę infrastruktury oraz... obniżenie pobieranych od odbiorców opłat za gaz.

Gazownia posiadała kilka zbiorników do magazynowania gazu. Trzy znajdowały się przy ulicy Franciszkańskiej, zaś jeden największy, powstał przy ulicy Flisaczej. Miał on sześć tysięcy metrów sześciennych pojemności, poza zbiornikiem i odpowiednim zapleczem u stóp murów miejskich stanął również dom gazownika. Miejsce było szczególne, mury obronne od strony Wisły nadal pełniły swoją militarną rolę, obok zbiornika znajdowały się również koszary. Budynki gazowni zostały zatem otoczone kratą forteczną, która przetrwała do dziś.

Co się dzieje na progu wpisanej na listę UNESCO toruńskiej starówki?

Tuż przy bulwarze i jednym z głównych szlaków turystycznych mamy zatem nieźle zachowaną ciekawostkę związaną nie tylko z toruńskim przemysłem, ale również twierdzą. Czy jest to powód do dumy? Teoretycznie tak, ale w praktyce wygląda to nieco inaczej. W ramach rozpoczynającej się właśnie przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego część oryginalnego fortecznego ogrodzenia miała zniknąć.

- W sprawdzanym przez nas projekcie część ogrodzenia była przeznaczona do likwidacji. Dlatego właśnie zdecydowałem o wpisaniu tych obiektów do rejestru zabytków - mówi Sambor Gawiński, wojewódzki konserwator zabytków w Toruniu.

Dlaczego nikt wcześniej nie zwrócił na to uwagi?