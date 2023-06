Trzy obiekty Twierdzy Toruń na wynajem. W weekend zwiedzanie z okazji święta twierdzy

- Im więcej i częściej będziemy te obiekty zwiedzać, tym większa jest szansa, że będą one bezpieczne, bo wiadomo, że przy ludziach nikt nie będzie ich okradał. Ważne jest jednak także uświadamianie. Trzeba podkreślać, że fortyfikacje to nasze dziedzictwo, które wprawdzie zostało zbudowane w większości przez zaborcę, ale jednak zaborca działał wówczas w interesie obrony miasta. Być może to dzięki fortyfikacjom w czasie I wojny światowej Toruń nie był atakowany przez wojska podchodzące pod miasto? Wprawdzie przy ówczesnym schemacie ataku XIX-wieczne forty na pewno by już nie pomogły, ale atakujący mogli zdawać sobie sprawę z tego, że nawet jeśli te fortyfikacje są już stare, to jednak są, więc do zdobycia miasta będzie trzeba nieco większych środków. Nie jesteśmy w stanie tego dokładnie powiedzieć, ale mogło tak być. Warto też pamiętać, że nasz zespół forteczny jest o tyle istotny, że jest jedynym zespołem po tej stronie Cesarstwa Niemieckiego, który był oddalony od granicy z wrogiem o zaledwie 15-20 km. W czasie jego budowy brano więc pod uwagę sytuację, że Rosjanie mogą zaatakować w każdej chwili. Dzięki temu mamy dużą różnorodność obiektów - forty artyleryjskie, jedyny w tej części cesarstwa fort pancerny, dwie najnowocześniejsze baterie artyleryjskie wykonane już całkowicie w technologii betonowej, a dodatkowo także dwa wysunięte na przedpole twierdzy zespoły umocnień polowych, zwykle wykonywane dopiero w momencie ogłoszenia mobilizacji, a w Toruniu wykonane zawczasu. Twierdza była więc gotowa na ewentualne "niespodzianki" ze strony Rosjan - powiedział Adam Kowalkowski z Muzeum Twierdzy Toruń.