W Toruniu powstał nowy ekologiczny mural. Gdzie się znajduje, co przedstawia i co łączy go z Leonadrem DiCaprio?

W środę, 8 listopada odsłonięto kolejny ekologiczny mural przedstawiający Mikołaja Kopernika. Powstał on z okazji 550 rocznicy urodzin słynnego astronoma. Jego wykonawcą jest muralista Marcin Gręźlikowski, znany również jako Andrzej Poprostu, wraz z Fundacją Kapsuła.

Nowy ekomural na toruńskiej Skarpie

Każdego roku w Toruniu powstaje coraz więcej murali, które zdobią miejską przestrzeń. Coraz popularniejsze są również te eko, których głównym zadaniem jest oczyszczanie powietrza. Ekomurale znajdują się na toruńskiej Skarpie, gdzie zdobią już teraz pięć wieżowców. W środę, 8 listopada dołączył kolejny, zdobiący ścianę wieżowca przy ul. Suleckiego 2. Mural ten jest upamiętnieniem 550 rocznicy urodzin najsłynniejszego torunianina, Mikołaja Kopernika. Zajął on powierzchnię ok. 340 m2. Jest to jedna z większych ilustracji w Toruniu, którą przeniesiono na ścianę budynku.

– Powstał on na zlecenie Urzędu Miasta Torunia – mówi Justyna Kacprzak, prezes Fundacji Kapsuła. – Ekomural został stworzony nie tylko przy pomocy zwykłych farb w areozolu, lecz także specjalnych farb fotokatalistycznych, które mają pochłaniać z powietrza różne zanieczyszczenia – wyjaśnia. – Kopernik zatem nie tylko spogląda na miasto z wieżowca, ale także będzie oczyszczał powietrze przez kolejne lata.

Inspiracja nigdy niepowstałym pomnikiem

Nowy mural powstał dzięki dofinansowaniu ze środków gminy miasta Toruń. Nosi tytuł „Mikołaj Kopernik porusza Toruń i świat”. Nawiązuje on do projektu pomnika Stanisława Szukalskiego „Zatrzymanie Słońca/Kopernik”, który miał powstać w Toruniu z okazji 500 urodzin astronoma w 1973 roku. Nigdy jednak do realizacji nie doszło. A co łączy te projekty? Przede wszystkim postać Mikołaja Kopernika, która nie jest aż tak realistyczna, jak w innych znanych już projektach. Jawi się on niczym mitologiczny bóg przepasany szatą, który wyrasta ponad miastem, by połączyć właśnie Toruń i świat – kosmiczny i ziemski.

– Samo powstawanie muralu trwało około półtora tygodnia – mówi Andrzej Poprostu. – Mieszkańcy przyjęli go bardzo dobrze. Byli zaciekawieni moją pracą, podglądali, pytali. Zwłaszcza że nie jest to taki typowy Kopernik, którego znamy z innych murali czy zdjęć – dodaje. – Z tym muralem i w ogóle z projektem Szukalskiego wiąże się dość ciekawa historia, która łączy autora z Georgem DiCaprio, ojcem Leonarda, dla którego był przyszywanym dziadkiem. Mówi się, że Szukalski był nawet pierwowzorem do stworzenia postaci samego Jacka Dawsona z „Titanica”, nieco kontrowersyjnego i buntowniczego rysownika.

Prace nad kolejnym muralem przy ul. Broniewskiego 40-46 trwają. Jest to projekt upamiętniający Milczącą Armię – toruńską konspirację. Zostaną ukazane na nim zasłużone postaci Torunia z lat 1939–1945, m.in. Monika Dymska, Zygmunt Naumann ps. „Lufa” czy Roman Dalkowski ps. „Dalko”, „Kozak”. Oficjalne otwarcie już 16 listopada o godz. 15.00.

Nie tylko murale

Głównym wykonawcą projektu był Marcin Gręźlikowski, szerzej znany jako Andrzej Poprostu, muralista i grafik, przy współpracy z Fundacją Kapsuła. Jest to organizacja, której głównym zadaniem jest zmienianie toruńskiej przestrzeni tak, by była dużo bardziej przyjazna dla mieszkańców, budziła emocje i przede wszystkim stawała się żywsza. Dzięki wielu konsultacjom społecznym udaje się tworzyć projekty zintegrowane z miejskimi założeniami, które mają stać się ozdobą otoczenia. Fundacja Kapsuła w drugiej połowie listopada planuje uruchomić bezpłatne warsztaty o street-arcie i Koperniku dla uczniów toruńskich podstawówek, które potrwają do czerwca przyszłego roku. Pod adresem: [email protected] lub numerem tel. 512 521 036 szkoły podstawowe mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie, w ramach którego na uczestników czekają ciekawe materiały, m.in., kolorowanki 3D i ciekawe spacery. Pod koniec grudnia będzie można także obejrzeć film z kulis powstawania muralu i wywiady z twórcami.

