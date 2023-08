Weekend w Toruniu. Koncerty, mistrzostwa szybowcowe, rajd rowerowy. Mnóstwo atrakcji [4-6.08.2023]

W pierwszy sierpniowy weekend mieszkańcy Torunia z pewnością nie będą się nudzić. Co dokładnie zadzieje się w ten weekend w nadwiślańskim mieście? Przygotowaliśmy spis wydarzeń i atrakcji, które z pewnością zaciekawią każdego. Poznanie azjatyckiej kultury, muzyka w plenerze czy selfie z Kopernikiem to nie wszystko, co czeka na torunian i turystów.

Weekendowe wydarzenia w Toruniu. Co przygotowano?

Piątek (4 sierpnia)

MOSiR przygotował dla dzieci i młodzieży niezwykłe wydarzenie. Wokół basenu Aqua Toruń przy ul. Bażyńskich odbędzie się Aqua&Music&Sport. Start już o 16.00.. Zaplanowano mnóstwo atrakcji, m.in. konkurencje pływackie z nagrodami, wyścigi na flamingach, mecze piłki wodnej oczy konkursy skoków do wody. Oprócz darmowego wstępu na uczestników będzie czekać darmowa wata cukrowa, malowanie twarzy, oprawa muzyczna DJ’a Radia Gra i wiele, wiele innych. Słowiański kunszt i azjatycka precyzja, godz. 19.00, Sala Wielka Dworu Artusa, bilety w cenie 25 złotych – koncert poświęcony A. Dvořákowi, czeskiemu kompozytorowi, uważanego za czołowego przedstawiciela czeskiej muzyki narodowej. Ludowe brzmienia dotarły do Torunia dzięki koreańskim pianistom, którzy przy współpracy z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną zachwycą publiczność niezwykłym kunsztem wzbudzającym radość.

Koncert plenerowy zespołu Pinky Loops, godz. 19.00, Scena Szekspirowska Teatru Baj Pomorski, bilety w cenie 25 złotych – koncert pod tytułem „Brzmienie Lata” jest niepowtarzalną okazją do usłyszenia w nietypowej wersji znanych i lubianych utworów muzyki filmowej. Smyczkowy duet – skrzypaczka i wiolonczelistka – przeniesie publiczność w inspirujący świat muzyki oraz stanie się chwilą wytchnienia i relaksu. Selfie z Kopernikiem, godz. 10.00, Pomnik Mikołaja Kopernika przy Ratuszu Staromiejskim – już od piątku mieszkańcy Torunia oraz jego turyści zyskają niepowtarzalną okazję, by przyjrzeć się Kopernikowi z bliska. Specjalnie zaprojektowane rusztowanie stanie przy pomniku, by każdy chętny mógł na nie wejść i sprawdzić, jak z tak bliskiej perspektywy wygląda słynny astronom. Wydarzenie to potrwa do niedzieli do godz. 22.00.

Sobota (5 sierpnia)

Wieczór koreański – głosy wybitnych, godz. 19.00, CKK Jordanki, bilety w cenie 40 złotych – koreański pianiści wraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną znowu wystąpią przed publicznością w Jordankach, zabierając zgromadzonych w historyczną podróż po najbardziej znanych utworach europejskich kompozytorów, m.in. W. A. Mozarta czy J. S. Bacha.

Zakończenie Mistrzostw Świata w akrobatyce szybowcowej. Od 26 lipca na toruńskim niebie można dostrzec wiele latających szybowców. W nadchodzącą sobotę odbędą się ostatnie loty zaplanowane od godz. 13.00 do 15.00, o 16.00 natomiast rozpocznie się ceremonia zamknięcia mistrzostw, w których udział bierze 50. zawodników z 10. krajów. W ramach cyklu Zwiedzanie Domu Artusa w najbliższą sobotę od godz. 12.00 chętni znowu zapoznają się z zabytkiem historycznym i architektonicznym. Jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc Starówki skrywa sporo zakamarków pełnych historii. Bilety w cenie 10 zł (bilet normalny) oraz 5 zł (bilet ulgowy). Zwiedzanie odbędzie się przy grupie liczącej co najmniej 5 osób. Koncert zespołu AllDęte przy Krzywej Wieży odbędzie się w sobotę od godz. 17.00. W skład zespołu wchodzą muzycy grający na trąbkach, saksofonie, waltorni, puzonie, tubie, akordeonie i perkusji. Nie zabraknie oczywiście wokalu. Słuchacze będą mogli doznać różnych muzycznych stylów. Wstęp bezpłatny.

Niedziela (6 sierpnia)

Na toruńskim lewobrzeżu przygotowano amatorski turniej koszykówki TORUŃ 3×3 STREETBALL CHALLENGE. Już w niedzielę od godz. 10.00 trzyosobowe zespoły koszykarzy będą mogli wziąć udział w rozgrywkach prowadzonych według przepisów Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA na boisku przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ulicy Paderewskiego. Dla zwycięzców przewidziano medale oraz puchary. Wstęp wolny.

Rajd Rowerowy „Szlakiem Toruńskiego Sportu” rozpocznie się w niedzielę o godz. 10.00. Rowerzyści ruszą z ul. 63 Pułku Piechoty przy boisku Elany Toruń. Na uczestników będzie czekał Paweł Bukowski, znawca Torunia, który opowie o historii toruńskiego sportu. Około 2,5-godzinny rajd będzie zwieńczony quizem. Dla zwycięzców czekają nagrody, udział oczywiście bezpłatny.

Odetchnij na trawie – niedziela z jogą, godz. 10.00, Ogród Hotelu Copernicus, wstęp bezpłatny – sierpniowy cykl jogi na świeżym powietrzu. Co niedzielę w ogrodzie hotelu Copernicus mieszkańcy i goście Torunia będą mogli wziąć udział w zajęciach z instruktorką, Caroliną Const. W każdych zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 40 osób. Wakacje z Chopinem. Koncert pianisty, Pawła Kamasy, godz. 12.15, Ośrodek Chopinowski w Szafarni, wstęp bezpłatny – kolejne spotkanie poświęcone utworom największego polskiego pianisty, Fryderykowi Chopinowi. Uczestnicy usłyszą najsłynniejsze utwory. Wszelkie informacje znajdują się na stronie https://szafarnia.art.pl/.

Daniel Midas, Pokaz Magi, występ stand-up, godz. 19.00, CKK Jordanki, bilety w cenie 69 złotych dostępne na stronie www.kupbilecik.pl – odkryty w 2022 roku Daniel Midas ponownie zagości w Toruniu. Tym razem rozbawi uczestników imprezy, opowiadając już nie tylko o „Szopce dla reportera”, która przyniosła mu ogólnopolską sławę. Cinema City – co obejrzymy w weekend w kinie?

W obu toruńskich kinach na mieszkańców i turystów w weekend będzie czekać ogromny wybór. Z pewnością wciąż będą królować dwie lipcowe premiery, mianowicie Barbie i Oppenheimer, których sława nie gaśnie mimo upływu kolejnych dni. Jednakże nie są to jedyne ciekawe tytuły. Na najmłodszych widzów czeka sporo bajek, m.in. Między nami żywiołami, Kicia Kocia na pikniku, Lassie. Nowe przygody lub Mavka i strażnicy lasu czy Miraculous: Biedronka i Czarny Kot. Dorośli także będą mieli okazję zapoznać się choćby z Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, Meg 2: Głębia, Alibi.com 2 lub filmem Pajęczyna. Dokładny repertuar dostępny jest na stronie internetowej kina www.cinema-city.pl.

Teatr Muzyczny w Toruniu oferuje trzy pokazy spektaklu Paryski Wieczór. Rozpoczynając istną triadę już w piątek, zasiadająca na widowni publiczność, będzie mogła doświadczyć przeniesienia w zupełnie inny świat. Poruszy ich Paryż i jego cyganeria, elegancja oraz katedra Notre-Dame w akompaniamencie romantycznych utworów, które z pewnością rozpalą serce niejednego widza. Spektakle odbywają się w piątek i w sobotę o 19.00, a w niedzielę o 18.00 na Scenie Głównej Teatru.

Co przygotowały toruńskie kluby?

Klub HEX w piątek będzie czekał z imprezą Friday Ritual, impreza w sobotę natomiast odbędzie się pod szyldem Summer, Saturday, Hex. Start obu wydarzeń o 22.00, wstęp do lokalu płatny. Laba – Przystań Towarzyska czeka na spragnionych zabawy przez cały tydzień. W pierwszy weekend sierpnia organizatorzy przygotowali kilka wydarzeń. W piątek odbędzie się impreza no worries just patataj. W sobotę na labowiczów czekać będą Figle Migle. Obie imprezy startują o 20.00, wstęp jest bezpłatny do godz. 22.00. Niedzielę zwieńczy PuBQuiz (wydarzenie płatne) startujący o godz. 19.00, choć wcześniej to dzieci będą mogły mieć istną labę, bo będą czekać na nich animatorzy.

Bajka przygotowała dla fanów disco-polo dwie imprezy. W piątek będą mogli bawić się pod szyldem Wakacyjny lot x Bajka, a kolejnego dnia będą mogli przeżyć prawdziwą Gorączkę Sobotniej Nocy. Start o 22.00, wstęp płatny.

Cubano zaskakuje kubańskimi rytmami już od lat. W ten weekend również tak będzie. Klubowicze w piątek będą mogli wybrać się na Tropical Party, a w sobotę bawić się na imprezie Noche de Chicas! Start obu imprez o 22.00, wstęp płatny. Klub Stars w sobotni wieczór zaskoczą wszystkie kobiety imprezą Who Run The Worlds? … GIRLS! Wstęp do godz. 21.00 jest bezpłatny, po niej uczestnicy będą musieli zapłacić 30 złotych.

