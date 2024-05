Wokół Torunia. Sprzeczne opinie mieszkańców o przebiegu obwodnicy Łysomic

Zakończyła się pierwsza faza konsultacji społecznych w sprawie wariantów budowy obwodnicy Łysomic. Za nami też bardzo burzliwe spotkanie projektanta z mieszkańcami gminy.

Na spotkaniu konsultacyjnym w Galerii Spotkań w Łysomicach pojawiło się około sto osób. Do dyspozycji zebranych był projektant trasy Dariusz Godlewski z firmy Polska Inżynieria z Warszawy oraz przedstawicielka inwestora - Marzena Baczyńska, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich z Bydgoszczy.

- Każda taka liniowa inwestycja przebiegająca przez wiele nieruchomości budzi sporo emocji – zauważył wójt gminy Łysomice Piotr Kowal tuż przed spotkaniem.

Obwodnica Łysomic budzi duże emocje

Wójt Kowal miał rację, bo podczas spotkania nie było spokojnie. Dochodziło do ostrych spięć między zwolennikami budowy obwodnicy a jej przeciwnikami, a jeśli nie przeciwnikami to tymi, którym żaden z proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy nie odpowiada.

- Podczas zakończonego właśnie pierwszego etapu konsultacji społecznych otrzymałem ponad 130 uwag do zaproponowanego przebiegu obwodnicy – mówił Dariusz Godlewski. - Wiele było od osób, których domy są na trasie któregoś z wariantów przebiegu obwodnicy. Zgodzę się z tym, że na moim planie, który miałem do dyspozycji przy projektowaniu, tych obiektów nie było. Jeśli ktoś ma nowe pozwolenia na budowę czy już coś niedawno postawił na trasie proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy, to proszę o informację. Postaram się zmodyfikować projekt.

- Nie widzę w ogóle sensu budowy obwodnicy, czy nie lepiej pobudować połączenie drogi krajowej nr 91 z węzłem autostradowym w Turznie – stwierdził jeden z mieszkańców Zakrzewka.

To mieszkańcy tej miejscowości wysłali do projektanta najwięcej uwag co do proponowanego przebiegu obwodnicy. W każdym z wariantów zahacza ona o ich nieruchomości.

- Wszystkie warianty przebiegu obwodnicy przechodzą przez moją działkę – mówił z kolei mieszkaniec Tylic. - Czy naprawdę jest ona potrzebna?

Duży ruch samochodów

- Ludzie, czy wy wiecie, o czym mówicie – nie wytrzymała tych utyskiwań mieszkanka Papowa Toruńskiego. - Nie macie pojęcia, jaki ruch panuje pod naszymi domami, do ilu wypadków doszło, nawet śmiertelnych. Wam nie odpowiada, że szosa będzie kilkadziesiąt metrów od waszych gospodarstw. My mamy ruch TIR-ów pod oknami! Jak słyszę, że obwodnica jest niepotrzebna, to aż mnie skręca. Nie wyobrażam sobie, aby jej nie było.

O tym, że ruch samochodowy na drodze wojewódzkiej nr 552 przez Papowo Toruńskie i Łysomice jest duży, nikogo nie potrzeba przekonywać. Badania wykazały, że w ciągu doby przejeżdża tamtędy ponad 10 tys. pojazdów.

- A ja będę miał 100 metrów do węzła zlokalizowanego nieco na północ od Łysomic, na granicy z Ostaszewem, łączącego drogę krajową nr 91 z obwodnicą. Już wyobrażam sobie ten hałas – zwrócił uwagę mieszkaniec Łysomic. - Podobne uciążliwości dotkną wielu moich sąsiadów.

Tę część konsultacji najlepiej podsumował obecny na spotkaniu ks. dr Jarosław Ciechanowski, proboszcz parafii w Papowie Toruńskim.

- Nie widzę tu w większości mieszkańców Łysomic i Papowa, a więc tych, którym zależy na szybkiej budowie obwodnicy. Tu są ci, którym coś się zabierze, część spokoju, którego nie mają w ogóle mieszkańcy Łysomic i Papowa mający domostwa wzdłuż drogi nr 552. Najszczęśliwsze byłoby nowe połączenie drogi nr 91 z węzłem w Turznie, ale to się na razie nie stanie. Mieszkam trzy metry od drogi nr 552 i wiem coś na temat jej uciążliwości. Apeluję więc: rozmawiajmy i zróbmy wszystko, aby tego projektu, jak to mawia młodzież, nie uwalić na następne 30 lat – zakończył ks. Ciechanowski.

Obwodnica Łysomic: wszystkie uwagi zostaną uwzględnione

W ostatniej części spotkania zainteresowani mieszkańcy indywidualnie rozmawiali z projektantem Dariuszem Godlewskim o ewentualnych kolizjach obwodnicy z ich gospodarstwami.

- Wszystkie zgłoszone tu uwagi projektant będzie rozpatrywał i w miarę możliwości uwzględniał – zapewniała wicedyrektor Marzenia Baczyńska z ZDW. - Zorganizujemy też jeszcze jedno spotkanie konsultacyjne.

Obwodnica Łysomic bez względu na wybór wariantu będzie trasą jednojezdniową z dwoma pasami ruchu. Wszystkie opcje zaczynają się w Łysomicach, gdzie planowany jest nowy węzeł drogowy na połączeniu z drogi nr 91 i kończą za Papowem Toruńskim, na ulicy Warszawskiej. Zakłada się, że wszystkie połączenia obwodnicy z innymi drogami powinny być rondami. Dodatkowo koncepcja uwzględnia podłączenie do obwodnicy planowanej przez gminę nowej ulicy Spółdzielczej otaczającej zwartą zabudowę Papowa od strony zachodniej.

Wideo Policja radzi jak zaplanować podróż