Zaczyna się walka z meszkami i komarami w Toruniu

Opryski na meszki i komary

Jak co roku, miasto zawarło umowę na letni oprysk zwalczający meszki i komary. Przeprowadzi je toruński Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji "RATTUS". Miasto zapłaci za to 14 880 zł. - Do zwalczania owadów zastosowany zostanie środek posiadający aktualny certyfikat przydatności do użycia „Aspermet” - przekazuje Malwina Jeżewska, rzeczniczka prasowa prezydenta Torunia.