Atak nożem na taksówkarza Puls Taxi z Torunia. Oskarżony: "Przyznaję się do winy". Rozpoczął się proces Przemysława S.

- Przyznaję się do popełnienia zarzucanych mi czynów - te słowa padły na pierwszej rozprawie procesu z ust Przemysława S. Ten czterdziestoletni mieszkaniec powiatu rypińskiego oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa toruńskiego taksówkarza. Do napadu doszło 27 lutego br. w Kowalewie Pomorskim.

Za próbę zabójstwa grozi nawet dożywocie. Ale napastnik miał ograniczoną poczytalność - orzekli biegli

Proces Przemysława S. rozpoczął się w Sądzie Okręgowym w Toruniu w miniony czwartek, 16 listopada. Oskarżony do sądu doprowadzony został z aresztu, w którym nieprzerwanie przebywa od momentu zatrzymania w dniu napadu. Formalnie za próbę zabójstwa grozi mu od 8 do 15 lat więzienia, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Co się wydarzyło w pubie Max? Adrian Ciechacki poszukiwany za śmierć klienta!

Mokra cela to nagroda. Intymne widzenia więźniów wróciły po pandemii. Jak wyglądają?

Na pierwszej rozprawie Przemysław S. przyznał się do ataku na taksówkarza (podobnie jak uczynił to wcześniej w prokuraturze). Odmówił jednak składania dalszych wyjaśnień. Odczytano zatem standardowo te, które złożył na etapie śledztwa. Dodajmy, że obrońcą mężczyzny (z wyboru) jest adwokat dr hab. Jerzy Lachowski z Torunia - doświadczony prawnik i naukowiec UMK.

- Przemysław S. w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał ograniczoną zdolność do rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem (czyli poczytalność - red.), co wynika z opinii biegłych lekarzy psychiatrów oraz psychologów po przeprowadzonych badaniach - przekazuje prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Napad na toruńskiego taksówkarza w Kowalewie Pomorskim: gazem po oczach i nożem w brzuch

70 -letni pan Henryk to jeden z najdłużej związanych z korporacją Puls Taxi 5 w Toruniu taksówkarzy - pracuje w niej od około siedemnastu lat. Dramat, który go spotkał, poraża. Dlaczego? Ponieważ motyw napastnika był błahy: klient nie chciał zapłacić za kurs.

Do napadu doszło 27 lutego 2023 roku. Przemysław S. przy Galerii Handlowej „Copernicus” w Toruniu wynajął taksówkę obsługiwaną przez pana Henryka. Usiadł na prawym, przednim fotelu. Zamówił kurs do Kowalewa Pomorskiego.

- Ugodził go dwukrotnie w klatkę piersiową i raz w brzuch, a następnie się oddalił - przekazuje prokurator. - Henryk O. powiadomił policję, następnie został przetransportowany do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy i poddano zabiegowi operacyjnemu.

Taksówka dotarła tam około godziny18. Kiedy pan Henryk podał klientowi cenę za przejazd (150 zł), Przemysław S., nie mając zamiaru zapłacić za kurs, zaatakował go gazem pieprzowym. Strumień skierował na twarz kierowcy, a potem wysiadł z wozu i wyjął z kieszeni nóż. Był to nóż sprężynowy, z ostrzem o długości około 8 centymetrów. Tym narzędziem zaatakował taksówkarza.

W tym samym procesie Przemysław S. odpowiada też za kradzież pierścionków

Ustalono, że minionej zimy, we wspomnianym w Zakroczu, mężczyzna dopuścił się kradzieży biżuterii o wartości 3500 złotych na szkodę Grażyny K. Jeden ze skradzionych pierścionków ujawniono i zabezpieczono w lombardzie w Rypinie, do którego został dostarczony przez samego sprawcę.

Oskarżony ma czystą kartę karną. Nigdy dotąd nie był karany

Jak wspominamy na wstępie, Przemysław S., przesłuchany jako podejrzany, przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia zgodne z zebranym materiałem dowodowym. Co jednak istotne, w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał ograniczoną poczytalność. To wynika z opinii biegłych lekarzy psychiatrów oraz psychologów po przeprowadzonych badaniach.