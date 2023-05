Co słychać u czworaczków urodzonych w Toruniu? Dostają już pierwsze prezenty

Zosia, Alicja, Amelka i Antoś przyszły na świat na porodówce na Bielanach w poniedziałek 8 maja. To pierwsze dzieci Moniki i Michała Matuszewskich z Gdańska. Mama na poród trafiła do Torunia, bo znalazła się pod opieką profesora Krzysztofa Preisa. To specjalista zajmujący się patologią ciąży wielopłodowej. Półtora roku temu został kierownikiem Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Przeniósł się tu z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.