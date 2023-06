Co wypłukuje magnez z organizmu? To nie kawa!

Organizm do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje magnezu. Pełni on bardzo ważną rolę i jego niedobór skutkuje konkretnymi problemami. Magnez m.in. uczestniczy w syntezie białka, przewodzeniu impulsów nerwowych i skurczu mięśni, bierze udział w procesach termoregulacji i regulacji ciśnienia tętniczego krwi oraz ma istotne znaczenie w mineralnej gospodarce kości. Powszechnie uważa się, że kawa wypłukuje magnez z organizmu. Czy tak naprawdę jest?

Honorowi krwiodawcy odebrali odznaczenia

Rola magnezu w organizmie

Rola magnezu w organizmie jest bardzo istotna. Magnez między innymi uczestniczy w procesie skurczu komórek mięśnia sercowego i regulacji ciśnienia tętniczego krwi. Pełni istotną rolę w metabolizmie kości i gospodarce wapniowej. Bierze udział w termoregulacji, hydroksylacji witaminy D i regulacji stężenia glukozy we krwi. Uczestniczy w przewodzeniu impulsów nerwowych i wpływa na działanie układu immunologicznego. Co wypukuje magnez z organizmu? Sprawdź >>>> TUTAJ <<<< lub w naszej galerii Tak dużo zadań, na które wpływ ma magnez pozwalają organizmowi prawidłowo funkcjonować. Z kolei jednym z pierwszych objawów niedoboru tego pierwiastka jest ciągłe zmęczenie, skurcze mięśni i drżąca powieka.

Niedobór magnezu w organizmie

Aby zdiagnozować niedobór magnezu, wystarczy przeprowadzić badanie krwi, pomocne okaże się również określenie poziomu potasu i wapnia.

Przyczyny niedoboru magnezu:

niedożywienie,

niektóre leki, takie jak leki chemioterapeutyczne i inhibitory pompy protonowej,

ostra lub przewlekła biegunka,

tzw. zespół głodnej kości występujący po operacji przytarczyc lub tarczycy,

operacje bariatryczne,

cukrzyca,

zaburzenia wchłaniania,

celiakia,

nadużywanie alkoholu. Przy zbyt niskim poziomie magnezu, na początku mogą pojawić się następujące dolegliwości: utrata apetytu

nudności i wymioty

problemy z koncentracją i utrzymaniem uwagi

zmęczenie i osłabienie

drżenie, mrowienie i skurcze mięśni

nadpobudliwość na zmianę z sennością

zaburzenia rytmu serca Długotrwały niedobór magnezu jest z kolei jednym z czynników, które wydatnie zwiększają prawdopodobieństwo wykształcenia się bardzo niebezpiecznych chorób — cukrzycy typu 2, osteoporozy i chorób układu krwionośnego (w tym chorób serca).

Co wypłukuje magnez z organizmu

Co wypłukuje magnez z organizmu? Na pewno nie kawa - czytamy na zdrwie.interia.pl. To jeden z najczęściej powtarzanych mitów na temat magnezu i właściwości naparu z ziaren kawowca. Zdecydowanie bardziej negatywne skutki ma inna płynna używka — alkohol. Co faktycznie prowadzi do niedoborów tego pierwiastka?

Powszechnie przyjęło się, że utrata magnezu z organizmu spowodowane jest przez częste picie kawy. Okazuje się, że to mit.

Ponad połowa całego magnezu jest magazynowana w kościach, pozostała część znajduje się w tkankach miękkich, niecały jeden procent cyrkuluje razem z osoczem krwi.

Czy kawa wypłukuje magnez?

W eksperymencie przeprowadzonym w 2011 roku przez M. Saito na jednym z japońskich uniwersytetów wykazano, że w grupie zdrowych osób, które codziennie przez 2 tygodnie wypijały 450 ml kawy zaparzonej z 18 g ziaren, poziom magnezu wzrósł o 4,3 proc.

Inne badanie przeprowadzone w Brazylii w 2014 wykazało, że biodostępność (ilość pierwiastka, która trafia do krwiobiegu) magnezu z kawy wynosi 62 proc.

Oba wyniki zostały przedstawione w analizie przeprowadzonej przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w 2021. Jakie były końcowe wnioski tej pracy? "Jeśli kawa jest pijana w ilości od trzech do czterech filiżanek, może być ważnym źródłem magnezu, biorąc pod uwagę ryzyko niedoboru magnezu we współczesnych społeczeństwach."

Co wpływa na niedobór magnezu?

Co ma wpływ na niedobór magnezu w organizmie? Przede wszystkim niezbilansowana, uboga dieta. Zapotrzebowanie na magnez w ludzkim organizmie jest relatywnie duże i trudno zaspokoić je jednym posiłkiem. Roślinne źródła magnezu to przede wszystkim produkty zbożowe, nasiona roślin strączkowych, orzechy, ziemniaki i banany. Kakao i gorzka czekolada są również dobrym źródłem pokarmowym tego pierwiastka, co jest dobrą informacją dla łasuchów. Produkty bogate w magnez to także sery podpuszczkowe, ryby i owoce morza. Częstym powodem niedoboru magnezu jest regularne spożywanie alkoholu. To efekt kilku różnych procesów, które sprowadzają się do upośledzenia zdolności wchłaniania mikroelementów w procesie trawienia. Etanol, szczególnie spożywany regularnie, powoduje spustoszenie w układzie pokarmowym. Jednym z powodów niedoboru magnezu mogą być chore nerki.