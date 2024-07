Co z pomnikowymi dębami na Mokrem w Toruniu? Nie damy o nich zapomnieć

Będziemy przypominali do skutku i nie damy tej sprawy zamieść pod dywan. Po pierwsze, w całym Toruniu nie ma tak wielkiego dywanu, aby zmieściły się pod nim tak potężne drzewa, a po drugie przeszkody, które dziś utrudniają wpis na listę pomników przyrody drzewa przy ul. Dworcowej pojawiły się z powodu decyzji władz miasta i można to uznać co najmniej za niegospodarność. Bo drzewa to majątek gminy i to bardzo pokaźny. Dodajmy, że wcale nie chodzi tu o wartość drewna. Naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, idąc za przykładem badaczy z innych metropolii oszacowali, że warszawskie drzewa świadczą miastu korzyści warte 170 milionów złotych rocznie. Oczyszczają powietrze, produkują tlen, obniżają temperaturę. Badania prowadziła dr hab. Marzena Suchocka, która o tych korzyściach mówiła również na naszych łamach dowodząc przy tym, że w miastach największą wartość mają duże drzewa.