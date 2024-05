Forteczna środa w Muzeum Twierdzy Toruń. Na co teraz przyszła kolej?

- Pierwszą linię kolejową uruchomiono w 1825 roku w Anglii. Aby pociągi wjechały do Torunia potrzeba było kolejnych 36 lat i nie lada zabiegów, by pogodzić z sobą szczelność fortecznego kordonu otaczającego miasto, z otwartością i swobodą dawaną przez kolej - mówi Adam Kowalkowski z Muzeum Twierdzy Toruń, gospodarz środowego spotkania. - Na szczęście wojskowi i kolejarze doszli do porozumienia i 24 października 1861 roku, pierwszy skład zajechał na nowo otwarty dworzec, mieszczący się na… dziedzińcu największego toruńskiego fortu.

Na jakie wygody mogli liczyć pierwsi podróżni?

Pierwszy dworzec, jak wiadomo, nie miał z tym obecnym nic wspólnego. Był to elegancki budynek w stylu szwajcarskim. Posiadał poczekalnie dla pasażerów II i III klasy, a także luksusowo wyposażone salony dla pasażerów klasy I, w tym wyższych urzędników i monarchy. Dworzec ten służył podróżnym do początku 1874 roku, gdy został oddany do użytku obecny Dworzec Główny. Dalsze jego losy są dowodem na to, że historia kolei w Toruniu jest tematem niezwykle intrygującym. Wiadomo, że nie został zburzony, ale do początku lat 90. ubiegłego wieku stał przy ul. Dybowskiej 13. Długo szukaliśmy odpowiedzi na pytanie czy to tory zostały od niego odsunięte, czy też sam budynek został przeniesiony? Jedno i drugie było prawdopodobne, bo układ torów w tym rejonie zmieniał się wielokrotnie, zaś budynki szkieletowe, które w razie potrzeby można było rozebrać, ale i szybko zmontować, były przenoszone. Warto dodać, że pierwszy budynek Dworca Miejskiego został w 1888 roku w częściach przeniesiony na ul. Podgórną, gdzie stoi do dziś jako cerkiew św. Mikołaja.