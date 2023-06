Hurtownia narkotyków na toruńskich Stawkach! Kim jest młody Mateusz T.? Stoi za nim narkobiznes

Mieszkanie na Stawkach w Toruniu, zamieszkiwane przez niespełna 21-letniego Mateusza T., było swoistą hurtownią narkotyków. Młody mężczyzna jest częścią narkobiznesu; zaopatrywał dilerów sprzedających potem narkotyki klientom - podejrzewa prokuratura. W szafie nie trzymał ubrań, tylko kilogramy zioła, kokainę i MDMA.

To był piątek, 24 lutego br., dzielnica Stawki w lewobrzeżnej części Torunia. Do mieszkania wynajmowanego tutaj przez niespełna 21-letniego wówczas Mateusza T. wkraczają kryminalni. Nie działają na ślepo. Od pewnego czasu mają już podejrzenia, że do tego lokalu zajrzeć trzeba. To, co odkrywają tutaj w szafie, to istny magazyn narkotykowy...

Hurtownia narkotyków w Toruniu: Mateusz nie trzymał w szafie ubrań

Zawartość szafy 21-letniego mężczyzny obrazują policyjne zdjęcia. Na półkach elegancko leżą sobie jeden na drugim worki napchane "zielonym" i "białym". Identyczną zawartość kryją szuflady. Dużo tego bardzo i już na pierwszy rzut oka znalezisko kwalifikuje się na zarzut "posiadania znacznej ilości narkotyków". Ale to nie wszystko. Młodzieńca pogrążają odkryte w mieszkaniu: waga elektroniczna, zgrzewarka, stosy woreczków (najpewniej do porcjowania narkotyków) oraz koperty rozmaitych firm kurierskich. To już przedmioty, które potencjalnie są silnymi dowodami na to, że torunianin handlował narkotykami. I za to kara grozi surowsza.

-Wstępne policyjne testy potwierdziły, że zabezpieczono prawie 16,5 kilograma marihuany, ponad 360 gramów kokainy oraz ponad 360 gramów MDMA. 21-latek od razu trafił do policyjnej celi. Potem zatrzymany torunianin usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i udziału w obrocie nimi. Sąd nie miał wątpliwości, by zastosować trzymiesięczny areszt tymczasowy, wobec tego podejrzanego - przekazują służby prasowe Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

W świat idą nie tylko policyjne zdjęcia szafy i narkotyków na Stawkach, ale i samego podejrzanego. Szczupły, średniego wzrostu, w dresie, sportowych butach i kurtce z kapturem. Wygląda jak każdy? Tak powiedzą nieznający go ludzi. Ci, którzy dobrze kojarzą 21-latka, rozpoznali go nawet od tyłu, z kajdankami na rękach.

Handlarz narkotyków z Torunia mimo młodego wieku miał już "zawiasy"

Od lutego Mateusz T. nieprzerwanie przebywa w areszcie. -Na nasz wniosek tymczasowe aresztowanie zostało mu przedłużone przez Sąd Rejonowy w Toruniu do 9 sierpnia - mówi "Nowościom" prokurator Izabela Oliver, kierująca Prokuraturą Rejonową Toruń Wschód.

Kim jest ten młody człowiek? Mateusz T. dotąd traktowany był jako młodociany. Dopiero w czerwcu br. skończy 21 lat. Zameldowany jest w powiecie aleksandrowskim. Po kilku miesiącach śledztwa wiadomo o sprawie coraz więcej, choć - z jasnych względów - nie wszystkimi szczegółami prokuratura dzieli się z mediami. Po pierwsze, Mateusz T. nie jest dilerem. To ktoś stojący wyżej w hierarchii narkobiznesu. To jego "hurtownia" na Stawkach zaopatrywała dilerów, którzy z kolei narkotyki sprzedawali potem klientom.

Po drugie, Mateusz T. mimo młodego wieku nie jest "świeżakiem" w branży. Po zatrzymaniu sam oświadczył kryminalnym, że ma na koncie już wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata próby - za posiadanie narkotyków. Po trzecie wreszcie, młodzieniec nie mógł w narkobiznesie działać sam. Prokuratura stara się ustalić, z kim jest powiązany. Jakimi metodami?

Zdejmą blokadę i przejrzą jego telefon. On sam na razie odmawia składania wyjaśnień

"Nie przyznaje się do zarzucanych mi czynów. Odmawiam składania wyjaśnień. Nie będę odpowiadał na pytania" - tyle do powiedzenia miał na razie Mateusz T. podczas przesłuchania.

- Na tę opinię biegłego właśnie czekamy. Poza tym planujemy powołanie jeszcze biegłego ds. badania slangu narkotykowego - tyle zdradzić może na obecnym etapie sprawy prokurator rejonowa Izabela Oliver. Za udział w handlu narkotykami Mateuszowi T. grozi obecnie kara od 2 do 12 lat więzienia. Nie bez znaczenia będzie fakt, że jest już osobą karaną za tak zwane przestępstwo podobne. Z drugiej jednak strony sąd w przyszłości będzie mail wzgląd i na to, że w lutym br., gdy wpadł ze swoją "hurtownią" na Stawkach, wciąż jeszcze był młodocianym - nie miał skończonych 21 lat. WAŻNE. Co dziesiąte przestępstwo w Polsce jest związane z narkotykami Policyjne statystyki dotyczące przestępstw narkotyków są smutne. Owszem, wzrosty rok do roku nie muszą świadczyć o rosnącej skali tej przestępczości, tylko o coraz celniejszych uderzeniach kryminalnych w narkobiznes i rosnącej wykrywalności. To z jednej strony dobre informacje. Z drugiej jednak i tak liczby obnażają to, co wykrywania w Polsce jest. I tutaj skala poraża.

Przed rokiem 2017 wykrywano w Polsce rocznie nieco ponad 40 tysięcy przestępstwa narkotykowych. Potem mowa była już o ponad 50 tysiącach rocznie. W roku 2021 natomiast ta liczba wzrosła do ponad 74 tysięcy! Dodajmy, że takie przestępstwa stanowią blisko 10 procent przestępstw kryminalnych w ogóle. To oznacza, że co dziesiąte popełniane codzienne w kraju (i ujawnione) związane jest z narkotykami właśnie.