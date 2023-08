Jest podpis prezydenta! Świadczenia wspierające są już pewne

Ustawa podpisana przez prezydenta - czego dotyczy?

Świadczenie pielęgnacyjne oraz zmiany dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Istotne zmiany dotyczą ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Po wprowadzonych zmianach świadczenie to będzie przysługiwać zarówno rodzicom, jak i innym osobom opiekującym się dziećmi niepełnosprawnymi w wieku do skończenia 18 roku życia. Co istotne, nie będzie to się wiązać z żadnymi ograniczeniami dotyczącymi podejmowania zatrudnienia lub posiadania innej pracy zarobkowej. Dodatkowo opiekun może pobierać własne świadczenia emerytalno-rentowe, co nie wpłynie na wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. O otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 roku będą mogły ubiegać się również rodziny zastępcze, a także osoby zajmujące się prowadzeniem rodzinnych domów dziecka. Podobnie prawo to będzie przysługiwać dyrektorom placówek pieczy zastępczej.