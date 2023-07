Konflikty sąsiedzkie w Toruniu? Najczęściej winna muzyka i zwierzęta. Są też „oryginalne” zgłoszenia

- Najczęściej strażnicy są wzywani do zbyt głośnej muzyki, zwłaszcza w godzinach nocnych, zanieczyszczania przestrzeni wspólnej, czy kwestii dotyczących trzymania zwierząt domowych - mówi Jarosław Paralusz, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Toruniu. - Warto tu podkreślić, że w pierwszej kolejności staramy się rozwiązać problem sąsiedzki. Za to zadanie odpowiedzialni są dzielnicowi Straży Miejskiej, którzy przeszli stosowane szkolenia z zakresu psychologii konfliktu oraz komunikacji interpersonalnej. Starają się oni wypracować razem ze stronami rozwiązanie problemu. Jeżeli nie ma szans na polubowne zakończenie sprawy, strażnik może zastosować postępowanie mandatowe, a w przypadku, kiedy nie był świadkiem naruszenia prawa skierować sprawę o ukaranie do sądu. Nie przesądza to jeszcze jednak sprawy, ponieważ w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających przez Zespół ds. Wykroczeń Straży Miejskiej proponujemy, przed skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu, skorzystanie z pomocy mediatora sądowego. W naszym przypadku jest to jedna ze strażniczek, która posiada stosowane kwalifikacje i umiejętności do prowadzenia mediacji.