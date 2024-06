"Manhattan" kontra Targowisko Miejskie. Jakie są ceny na największych rynkach w Toruniu?

Ceny na targowiskach w Toruniu: warto je sprawdzić przed zakupami

To, co rzuca się w oczy i na "Manhattanie", i na Targowisku Miejskim przy Szosie Chełmińskiej, to schyłek sezonu truskawkowego. W porównaniu z sytuacją sprzed dwóch tygodni, to te owoce można kupić w niewielu miejscach na obu rynkach. Na przełomie maja i czerwca kilogram truskawek kosztował od 6 do 11 złotych. Przy Szosie Chełmińskiej średnia cena wynosiła 10 złotych. W piątek 14 czerwca na obu rynkach trzeba było zapłacić po kilka złotych więcej.

- Nie ma się co dziwić tej sytuacji. Sezon truskawkowy zaczął się już w połowie maja, to w połowie czerwca się kończy - zauważył jeden ze sprzedawców na "Manhattanie".