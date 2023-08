Prokuratura umorzyła sprawę Tomasza Moraczewskiego, byłego prezesa Portu Lotniczego Bydgoszcz

O co chodziło w sprawie Tomasza Moraczewskiego, byłego prezesa PLB?

Przez długi czas Tomasz Morczewski, były już prezes Portu Lotniczego w Bydgoszczy (to spółka, której większościowym udziałowcem jest samorząd województwa) miał poważny kłopoty prawne. Podczas kontroli CBA wykryło nieprawidłowości w jego oświadczeniach majątkowych . Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Gdyni - dla bezstronności. Zebrała taki materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie zarzutów -informacja o tym pojawiła się w marcu br.

Prokuratura przedstawiła eksprezesowi Portu Lotniczego Bydgoszcz zarzuty dotyczące złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych w latach 2017-2020. -To jest oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym co do stanu majątkowego w zakresie posiadanych udziałów w dwóch spółkach, poprzez ich niewykazanie. W oświadczeniu z roku 2017 - udziałów w spółce o wartości 24 tys. 500 złotych, w pozostałych oświadczeniach - udziałów w innej spółce o wartości 4 tys. 900 złotych - przekazywała "Nowościom" Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.