Toruń. Jak się miewa pomnik przyrody z poparzonymi korzeniami? Czy dąb z ulicy Głowackiego przetrwał zimę?

- Tuż po tym, gdy okazało się, że pomnikowy dąb ucierpiał w wyniku awarii sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Głowackiego, prezydent Torunia zwrócił się do prezesa PGE Toruń z wnioskiem o włączenie się spółki we wsparcie badań i ewentualnych działań ratowniczych dotyczących tego cennego okazu przyrodniczego. Kilka dni temu takie zapewnienie o gotowości firmy do współpracy i pomocy uzyskał — mówiła nam pod koniec sierpnia Małgorzata Litwin z Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia. - Niezależnie od tego Biuro Ogrodnika Miejskiego prowadziło z firmą PGE rozmowy dotyczące szczegółowego ustalenia okoliczności zdarzenia: czasu awarii i naprawy ciepłociągu, temperatury wody, używanego barwnika i sposobu uwolnienia się wody do gruntu. Obecnie dąb jest stale obserwowany.

Czy dąb nadal jest pod kontrolą?

Ostatnio liście zaczęły się pojawiać także na tej zagrożonej gałęzi, zatem wygląda na to, że dąb przetrwał w całości. Wypadek z pomnikiem przyrody przy ul. Dekerta i Głowackiego miał jeszcze inne konsekwencje. Pracownicy BOM przeprowadzili kontrole na innych placach budów. W wyniku tych kontroli wstrzymano prace przy ul. Mickiewicza do czasu uzgodnienia projektu, a w rejonie ulic Gałczyńskiego, 700-lecia i Tuwima poinstruowano wykonawców prac o sposobach ochrony drzew oraz terenów zieleni, oraz o konsekwencjach nieprzestrzegania związanych z tym przepisów.

Z czego składa się zielona konstytucja Torunia?

- Mamy do czynienia z zieloną konstytucją Torunia — mówił wtedy wiceprezydent Paweł Gulewski. - Ważnym elementem uzupełniającym ten dokument są trzy załączniki, które ustanawiają nowy standard ochrony zieleni miejskiej. Jest w nich mowa m.in. o tym, jak należy przygotować plac budowy, jakie kroki powinni podjąć inwestorzy i wykonawcy. Dokument reguluje współpracę między nimi i Biurem Ogrodnika Miejskiego. Jest to instrukcja obsługi, która będzie przekazywana wszystkim prowadzącym na terenie miasta prace ziemne.

Wytyczne są rzeczywiście jasne i konkretne, jednak już podczas dyskusji nad przyjmowanym programem radni wyrazili obawę, czy program nie trafi na półkę. Władze miasta zapewniały, że tak się nie stanie, aby jednak program mógł zacząć działać, potrzebne jeszcze było zarządzenie prezydenta miasta regulujące zasady ochrony roślinności. We wrześniu była mowa, że pojawi się ono niebawem, później, że na początku roku. Mamy już maj, a rozporządzenia nie ma. Jest za to kilka postępowań, jakie prowadzą różne służby w związku z wykraczającą poza ramy pozwoleń wycinką drzew na Kępie Bazarowej. Gdyby uchwalony we wrześniu program działał, zapewne tej afery by nie było. Co się dzieje, dlaczego zapowiadanego rozporządzenia prezydenta miasta jeszcze nie ma?