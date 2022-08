Toruń. Miasto chce wynająć prestiżowy lokal przy Rynku Staromiejskim! Co tu powstanie? Małgorzata Oberlan

Kamienica przy Rynku Staromiejskim 25 ma fascynującą historię. Podczas remontu znaleziono tutaj np. kapsułę czasu z 1910 roku. Ściany zdobią zabytkowe polichromie. Na parterze działa jeszcze Ośrodek Informacji Turystycznej. Niedługo jednak się przenosi i można będzie wynająć ten lokal od miasta.

Rynek Staromiejski 25 - to prestiżowy adres w Toruniu. Obecnie parterowy lokal w zabytkowej kamienicy z ciekawą przeszłością zajmuje Ośrodek Informacji Turystycznej. Już niebawem jednak go zwolni. Zainteresowani najmem mogą stać do ustnego przetargu. Stawka wywołania za metra kwadratowy? 200 zł netto. Na ścianach: polichromie.