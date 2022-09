Toruński grzyb zgrzybiały, czyli dokąd trafiali dezerterzy, którzy uciekli przez rosyjską granicę?

Czasami pytacie się Państwo, dlaczego zabieramy Was do Torunia akurat sprzed 120 lat? Skąd ta liczba? Trochę przez przypadek. Kiedyś szukałem daty zburzenia Bramy Łaziennej, a że źródła podawały, że stało się to między rokiem 1896 a 1902, więc zabrałem się za czytanie „Gazet Toruńskich” z roku 1896, później przyszedł czas na te z 1897 i tak dalej. Podróż zaczęła się w roku 2016, czyli akurat 120 lat później. Gdy już udało się dotrzeć do gazety, w której była informacja, że rozbiórka bramy rozpoczęła się 28 lutego 1900 roku, nie było sensu tej przygody przerywać.