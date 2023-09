7 kg narkotyków w Wielkiej Nieszawce! Sąd w Toruniu: Maciej Z. zostaje w areszcie Małgorzata Oberlan

Do 12 lat więzienia grozi Maciejowi Z., który wpadł w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem, przewożąc autem 7 kg narkotyków. 1 września jego obrońcy starali się przekonać sąd, by wypuszczono go z aresztu. Bezskutecznie. Prokuratura chce dojść, z kim współpracował podejrzany.