Bolą Cię zęby? Oto jeden z objawów tych poważnych chorób. Lepiej na to uważaj

Wyraźny, narastający, a może tylko chwilowy ból zębów? Sygnałów o konieczności udania się do dentysty może być wiele, jednak nie zawsze tylko zęby powinny stanowić przedmiot naszych zmartwień. Tak, jak i zepsute zęby mogą stanowić oznakę poważnego schorzenia, tak i ból ten może być jednym z objawów chorób organizmu. Jakich dokładnie? Co powinniśmy wiedzieć o tym problemie? Sprawdź!

Choroby jamy ustnej

Może pojawić się wiele chorób jamy ustnej. Wśród nich wymienia się m.in. próchnicę, ale także zapalenie miazgi zęba (konieczne jest leczenie kanałowe), a także występowanie licznych dolegliwości w okolicy naszych zębów. Już pierwsze objawy problemów z zębami powinny spotkać się z naszą jak najszybszą i konkretną reakcją.

Cukrzyca typu 2 - jakie jest powiązanie z problemami jamy ustnej?

Nieprawidłowa higiena jamy ustnej, zły stan uzębienia mogą prowadzić do wystąpienia poważnych problemów związanych z naszym krwiobiegiem. Przede wszystkim przez tę część ciała do krwi może dostać się wiele bakterii. Te zaś mogą spowodować zwiększenie ryzyka pojawienia się cukrzycy typu 2.

A co z sercem?

Ból zębów pośrednio może być powiązany ze złym stanem naszego serca. W jaki sposób? Zapalenie mięśnia sercowego, a także zapalenie wsierdzia może wynikać z pojawienia się bakterii w krwiobiegu. Te zaś najprostszą drogę mają przez naszą jamę ustną. Tu jednak ból zębów nie jest objawem chorób serca, ale wręcz może być ich pośrednim źródłem!

Problemy ze stawami a ból zębów

Problemy z zębami mogą być powiązane bezpośrednio z zaburzeniami działania stawu skroniowo-żuchwowego. Przede wszystkim możemy wtedy odczuwać ból przypominający stan zapalny miazgi. Zazwyczaj jest on tępy, nękający, rozlany, a jednocześnie przewlekły i głęboki. Bardzo często możemy mieć problem z tym, aby poprawnie go zlokalizować. Co więcej, ból ten nasila się podczas stresujących sytuacji. W praktyce jednak to nie zęby nas bolą.

Zapalenie zatok a zęby

W zatoce szczękowej może być wiele źródłem stanu zapalnego. Wśród nich wymienia się przede wszystkim alergie oraz infekcje. To może powodować ucisk na nerw trójdzielny. W przypadku ucisku na ujściu nerwu możemy mówić o odczuwaniu bólu, który dotyka wiele naszych zębów. W takiej sytuacji możemy odczuwać większą wrażliwość na zimno, a w przypadku ostrzejszego nasilenia się bólu będziemy go odczuwać tuż nad policzkiem. Oznacza to, że właśnie pulsuje zakażona zatoka szczękowa. W szczególności odczuwać będziemy nasilanie się bólu podczas pochylania się, schodzenia ze schodów, czy podczas poruszania głową. Powinniśmy wtedy uważać na wrażliwość skroni, oczu oraz skóry twarzy.

Choroby gruczołów ślinowych

Objawem tego problemu będzie przede wszystkim ostry lub łagodny ból towarzyszący jedzeniu. Czasem możemy zaobserwować obrzęk, podobny do ropnia okołowierzchołkowego. Tu jednak nie jest problemem stan zapalny miazgi, ale infekcja oraz blokada ślinianek.

Nerw trójdzielny jako źródło bólu zębów

Jeśli dotknie nas neuralgia nerwu trójdzielnego, będziemy odczuwać przeszywający, bardzo silny i nagły ból. Może on przypominać kopnięcie prądem elektrycznym, który trwa od kilku sekund nawet do kilku minut. Wyróżnia go to, że znika równie szybko i nagle, co się pojawia. Atak może być wywołany przez rozmowę, jedzenie, mycie zębów oraz pielęgnację twarzy. Często jest to mylone z nadwrażliwością zębów, jednak w praktyce te na bodźce reagują prawidłowo. Oznacza to, że faktycznie nie mamy problemów z zębami, choć możemy odczuwać ich wielki ból.

Dusznica bolesna

Choroba niedokrwienna serca nazywana dusznicą bolesną jest spowodowana niedostatecznym dostarczaniem do serca tlenu. Pojawiający się ból promieniuje do pleców, lewej ręki lub barku i sprzyja drętwieniu ręki oraz palców. Jednakże aż 18% chorych na dusznicę bolesną odczuwa również niezwykle silny ból żuchwy. To zaś jest często mylone z chorobą zębów. W takich przypadkach zazwyczaj nie odczuwa się bólu konkretnego miejsca, a zamiast tego ma się wrażenie, że problem jest z całą dolną szczęką.

Półpasiec - jak atakuje zęby?

Pierwsze dni po zarażeniu się wirusem ospy wietrznej sprawiają, że chory odczuwa niezwykle silny ból, który imituje ból zęba z ostrym zapaleniem miazgi. Jednakże również i tutaj źródłem problemu nie są zęby, a zaatakowane przez wirus dwie gałęzie nerwu trójdzielnego.