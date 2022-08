Masz te objawy? To oznacza wyścig z czasem. Masz tylko 6 godzin, aby uratować zdrowie i życie

Jak poważnym problemem jest udar mózgu?

Badania statystyczne jasno i dobitnie pokazują, że udar mózgu jest poważnym problemem w naszym kraju. Jak bardzo? Według badań mniej więcej co 6,5 minuty udar mózgu dotyka jednego mieszkańca naszego kraju. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, może to doprowadzić nie tylko do pogorszenia zdrowia, ale nawet i śmierci.

Kogo dotyka udar mózgu?

Co do zasady zwykło się uznawać, ze wśród głównych czynników udaru mózgu występuje wiek. Choć faktycznie najczęściej ten problem dotyka osoby w podeszłym wieku, statystyki nieubłaganie wskazują na to, że udar mózgu atakuje coraz młodsze osoby. Wśród innych źródeł udaru wskazuje się m.in. uwarunkowania genetyczne oraz styl życia. Co dokładnie?