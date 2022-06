Masz trądzik i nie wiesz, jak go leczyć? Kwasy tłuszczowe przyjdą ci z pomocą! Nie tylko one

Trądzik jest problemem dotykającym wielu osób na całym świecie. W samej tylko Europie choruje na niego ponad 23 miliony osób. Badania prowadzone na całym świecie mają na celu odkrycie źródła tego problemu. Według badaczy z Niemiec można dostrzec wyraźną zależność pomiędzy trądzikiem a niedoborem kwasów tłuszczowych omega-3. Czy to oznacza, że odpowiednia dieta pomoże nam w poradzeniu sobie z trądzikiem?

Czy dieta wpływa na stan skóry?

Nie od dziś wiadomo, że zła dieta wyraźnie może pogorszyć stan naszej skóry. Zwłaszcza jedzenie zanieczyszczające organizm może to powodować. Trądzik jest bowiem efektem procesu oczyszczania organizmu z produktów przemiany materii uważanych za szkodliwe. Te zaś pojawiają się w związku z nieodpowiednią dietą. Nic więc dziwnego, że błędne odżywanie się może doprowadzić do rozwinięcia się wielu niepokojących chorób i problemów zdrowotnych!

Zaskórniki i stany zapalne trądziku

Jeśli mamy problem z trądzikiem, a jednocześnie nasza dieta jest wyjątkowo zła, może dojść do tego, że gruczoły łojowe będą produkować większą niż zalecana ilość sebum. To z kolei może doprowadzić do zablokowania porów na twarzy. W związku z tym mogą mieć miejsce zapalne zmiany trądzikowe, a także zaskórniki.

Trądzik a kwasy tłuszczowe - zależność

Według badań nawet ponad 90 procent pacejntów z trądzikiem miało niedobór kwasów tłuszczowych omega-3. Zdaniem badaczy to właśnie odpowiednie odżywianie się jest kluczem nie tylko do likwidowania trądziku, ale i do zapobiegania jego powstawania. Specjaliści wskazują przy tym, że dieta jest istotna przy wielu rodzajach schorzeń o charakterze dermatologicznym.

Co warto jeść, aby mieć wyższy poziom korzystnych kwasów tłuszczowych?

Spożywanie nasion roślin strączkowych, a także ograniczanie spożywania oleju słonecznikowego może przyczynić się do wzrostu stężenia kwasów tłuszczowych w organizmie. Mowa tu przede wszystkim o kwasie nienasyconym omega-3, który jest niezwykle korzystny dla poprawnego funkcjonowania organizmu. Kwasy tłuszczowe omega-3 możemy znaleźć również w algach, orzechach, a także rybach niehodowlanych np. w sardynkach.

Znaczenie kwasów tłuszczowych omega-3

Według badaczy obecność kwasu tłuszczowego omega-3 sprzyja zmniejszaniu się stanów zapalnych. Składnik ten bowiem stymuluje w organizmie produkcję prostaglandyn E1 i E3, które mają działanie przeciwzapalne. Podobnie stymuluje produkcję leukotrienów B5 oraz obniża poziom insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF-1, który przede wszystkim odpowiada za powstawanie trądziku.

Dlaczego trądzik jest takim problemem?

Trądzik jest problematycznym schorzeniem skóry, który sprawia, że wyglądamy nieatrakcyjnie. To wpływa na nasze życie osobiste, a także i zawodowe. Co więcej, przewlekły trądzik może powodować występowanie plam, torbieli, a nawet blizn. Dlatego też warto zadbać o skuteczne się jego pozbywanie.

Dlaczego warto udać się do specjalisty?

W tym miejscu warto zaznaczyć, że trądzik musi być leczony specjalistycznie. Choć dieta jest ważna, nie zastąpi w pełni wskazań lekarskich. Jeśli więc doskwiera nam to schorzenie skóry, powinniśmy udać się bezpośrednio do dermatologa. Lekarz poradzi nam, co dokładnie powinniśmy zmienić np. w diecie, aby skutecznie zwalczyć uciążliwy trądzik.

Czego warto unikać przy trądziku?

Jeśli w danym momencie faktycznie mamy duży trądzik, powinniśmy ograniczyć spożywanie określonych pokarmów i przypraw. Warto usunąć z codziennej diety słone przekąski, a także ostre dania i przyprawy. Co do zasady dobrym pomysłem jest zrezygnowanie z tych potraw, które mają wysoki indeks glikemiczny. Nasza skóra podziękuje nam również za zniwelowanie spożycia słodyczy. Z pewnością powinniśmy również zlikwidować nadmiar mleka oraz nabiału, ponieważ jest to źródło wielu problemów u osób z typowo trądzikową cerą. Mowa tu oczywiście o nadmiernym spożywaniu mleka - nie trzeba całkowicie likwidować tego typu pokarmów.

Co można jeść, aby złagodzić trądzik?

W tym miejscu warto postawić również na naturalne źródła cennych minerałów. Zwłaszcza warto wybrać cynk (reguluje on pracę gruczołów łojowych), który znajdziemy w wątróbce oraz rybach. Dobrym pomysłem jest również dostarczanie organizmowi witamin z grupy B, które łagodzą schorzenia skórne. Je znajdziemy w jajach, drożdżach, orzechach oraz roślinach strączkowych. Błonnik z kolei pomoże nam w oczyszczeniu organizmu. W tym celu warto postawić na otręby, kasze i pieczywo pełnoziarniste.

Jakie jeszcze warzywa warto jeść?

Znakomitym pomysłem w walce z trądzikiem jest jedzenie brokułów oraz czerwonej papryki. To właśnie te warzywa gwarantują lepszy wpływ na skórę trądzikową

Woda przy diecie trądzikowej

Niezależnie od tego, co ostatecznie jemy i jak komponujemy naszą dietę, kluczowe jest zadbanie o nawadnianie organizmu. Zwłaszcza przy problemach z trądzikiem woda wspomoże proces usuwania toksyn z organizmu!

