Pierwszy lot, samochody na toruńskim moście i wojna na wschodzie, czyli czasy nadchodzą nowe

„Na dalekim Wschodzie rozgrywają się w tej chwili wypadki, które w każdej chwili mogą doprowadzić do wojny między Rosyą a Japonią – czytamy. - Państwem, które zmusza swoją polityką zaborczą zajęciem Mandżuryi, portu Artura i usadowieniem się w Korei, gdzie Japonia ma swoje bardzo ważne interesy, jest Rosya. Państwem zaś, które wojnę wypowie, będzie Japonia, gdyż tylko zwycięską walką może pokonać dalszy pochód Rosyi w Azji. (…) Jak się przedstawiają szanse tych dwóch państw w przyszłej walce? Kto zwycięży, Japonia czy Rosya? Byłaby to jakby druga wojna Rzymu z Kartaginą, bo Japonia ma dużą, doskonale zorganizowaną flotę, składającą się z pancerników, łodzi działowych najnowszego systemu, z marynarzami znakomicie uzdolnionymi i korpusem oficerskim wykształconym na europejskich wzorach. Siły morskie Rosyi są o wiele mniejsze, mają tylko dwa wielkie porty za punkt oparcia: Władywostok, przez znaczniejszą część roku zamarznięty i lepszy, niedawno zajęty port Artur. (…) Inaczej się zupełnie przedstawia wojna na lądzie. Tu Rosya ma do rozporządzenia swoją olbrzymią armię, której część może łatwo użyć, mając transport ułatwiony koleją syberyjską. Obecnie nad brzegami Oceanu Spokojnego stoi gotowych do boju 71.000 żołnierzy, bez mobilizacyi całej armii może być posłanych jeszcze 150.000, a więc razem będzie to już siła znaczna, mająca jakością swoją i wytrwałością na zimno i głód stanowczą przewagę nad wątłymi Japończykami”.