Kłęby dymu nad Toruniem. Pożar, który wybuchł w drogerii pochłonął kamienicę przy ulicy Szerokiej

„O wczorajszym ogniu podajemy jeszcze bliższe szczegóły. Ogień wybuchł w sklepie drogeryi p. Webera, gdzie uczeń Jerzy Gaglin z pomocnikiem przelewali benzynę i mieli przy tem światło informowała gazeta w kolejnym wydaniu. - Gaglin odniósł ciężkie oparzenia na twarzy i obu rękach i trzeba go było odstawić do lazaretu. Pomocnik wyszedł bez szwanku. Wybuch nastąpił z taką siłą, że okno wystawowe wypadło na ulicę, a płomień buchnął aż na najwyższe piętro. Ztąd przeniósł się płomień na dachy sąsiednich domów, z których cztery uległy wielkiemu zniszczeniu. Pomimo usilnej pracy straży ogniowej zdołano ogień zupełnie ugasić dopiero około godziny 7 wieczorem”.

Pierwszy wielki pożar, ale nie ostatni

Jakie zarzuty usłyszeli fałszerze papierów wartościowych?

"Dziś wspaniała sala I-go wydziału karnego tutejszego sądu okręgowego wypełniła się po brzegi publicznością wpuszczaną za biletami - donosiła "Gazeta" w relacji z 23 listopada. - Tak znacznej liczby osób na sali i na galeryi nie widzieliśmy od lat kilku. Zainteresowanie ogólne budzi chęć zobaczenia postaci owych słynnych fabrykantów banknotów i papierów wartościowych. (...) W ciągu pięciolecia od roku 1897 do r. 1902, zarówno w Królestwie Polskiem, jak i Cesarstwie, poczęły się pojawiać różnego rodzaju falsyfikaty. Latem 1897 roku w Warszawie i Petersburgu ukazały się podrabiane akcye Towarzystwa Zakładów Putiłowskich. We dwa lata później na wiosnę sprzedano bankierom warszawskim i wileńskim fałszywe akcye Rosyjsko-Bałtyckich Zakładów Budowy Wagonów, parę miesięcy później w Warszawie ujawniono falsyfikaty czteroprocentowych listów zastawnych m. Warszawy, gdzie też z początkiem 1901 roku kursować zaczęły podrobione marki stemplowe. Wreszcie na wiosnę roku zeszłego roku sprzedano znaczną liczbę podrobionych 500-rublówek w Warszawie, Wilnie i Odessie".

Fałszywe akcje największych w Rosji Zakładów Putiłowskich doprowadziły do zawirowań na petersburskiej giełdzie. Jeśli zaś chodzi o 500-rublówki, to jeden taki banknot był wart 1000 marek. W Toruniu można było za to całkiem dostatnio przeżyć jakieś pół roku. Fałszerze z Torunia występowali w Warszawie jako świadkowie. Swoją drogą Feyerabend mógł się cieszyć, że w Toruniu został skazany tylko na cztery lata, a wyrok odsiadywał w Gniewie. Oskarżeni w procesie warszawskim dostali 8 grudnia 1903 roku bilety na Syberię. Niektórzy bez prawa powrotu.

Dlaczego Wisła spłynęła czerwienią?

"Nad Wisłą przy wyładowywaniu pękła beczka zawierająca 16 cetnarów soku wiśniowego - doniosła "Gazeta Toruńska" na początku grudnia 1903 roku. - Sok wylał się do rzeki, a straty wynoszą 500 marek".

Szesnaście cetnarów to jakieś 800 kilo, więc musiała to być nie beczka, ale beka. Litr soku zapewne waży tyle co litr wody, czyli kilogram. Do Wisły spłynęło zatem około 800 litrów wiśniowego soku...