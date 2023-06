Nowe rondo na Rubinkowie. Wiemy, kiedy powstaną kolejne w Toruniu

Nowe ronda w Toruniu: na Rubinkowie i na Mokrem

To drugie nowe, oddane w tym roku do użytku, rondo w Toruniu. Pierwszym było to na Mokrem - na skrzyżowaniu ulic Warneńczyka, Bażyńskich i Grudziądzkiej. Jeździmy nim od przełomu kwietnia i maja. Poza tym przebudowane zostało rondo Czadcy na skrzyżowaniu ulic Legionów, Długiej i Wielki Rów. Ze względu na trwającą w pobliżu budowę trasy tramwajowej między centrum miasta a Jarem nie jest ono jeszcze w pełni dostępne. Dodajmy, że rondo na Mokrem powstało w ramach innej inwestycji tramwajowej - przebudowy torowiska na ulicach Warneńczyka i ks. Gogi. Te inwestycje prowadził lub prowadzi Miejski Zakład Komunikacji.

Rondo na skrzyżowaniu ulic Warneńczyka, Grudziądzkiej i Bażyńskich to dobitny przykład, jak dobre jest to rozwiązanie. Ruch jest tu płynny o każdej porze, jeździ się bezpieczniej. To wielka poprawa w porównaniu z sytuacją sprzed budowy ronda. Jest to rondo turbinowe. To takie z dwoma pasami ruchu - na wjeździe na nie samochody są kierowane do odpowiedniego wylotu.