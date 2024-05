Przegląd prasy (19.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Syn Grigorija z "Czterech pancernych" - tak wygląda. Jest podobny do Włodzimierza Pressa”?

Prasówka 19.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Syn Grigorija z "Czterech pancernych" - tak wygląda. Jest podobny do Włodzimierza Pressa Włodzimierz Press to wybitny polski aktor, który sympatię widzów zdobył dzięki roli Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies". Nie wszyscy wiedzą, że to on użyczył głosu kotu Sylwestrowi w "Zwariowanych melodiach" oraz Kermitowi w "Muppet Show". Ma syna Grzegorza, który jest fotografem. Zobaczcie, czy jest podobny do swojego ojca.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień!

Prasówka 19.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Dzięki temu trikowi bukszpan wypuści nowe pędy. Walka ze ćmą bukszpanową to nie wszystko Bukszpan jest cenioną rośliną ogrodową ze względu na swoje piękne, zielone liście oraz łatwość formowania w różne kształty. Jest stosunkowo prosty w uprawie i długowieczny. Aby bukszpan rozwijał się prawidłowo i gęsto, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacyjnych, zwłaszcza dotyczących przycinania

📢 Aleksander Śliwka wziął ślub. Tak wyglądała Jagoda Gruszczyńska, ukochana słynnego siatkarza Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. W hucznej zabawie wzięło udział wiele siatkarskich gwiazd m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Jakub Kochanowski. W takiej kreacji wystąpiła panna młoda. Zobaczcie jak była przygotowana sala na weselna i jak młodzi bawili się z gośćmi. Tak wyglądał siatkarski ślub Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej! 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać w lotto jeszcze w maju! Oto horoskop na drugą połowę maja Los bywa bardzo przewrotny. Te znaki zodiaku, które na początku maja narzekały na pech i brak gotówki, w drugiej połowie miesiąca wciąż mają szansę na dużą kasę. Wróżka Roma przygotowała horoskop na 15-30 maja. Takie osoby mogą wygrać w lotto. Oni będą mieli szczęście!

📢 Tabela wypłat Czternastych Emerytur 2024. Nie wszyscy dostaną tyle samo - mamy wyliczenia Czternasta emerytura początkowo miała być jednorazowym zastrzykiem gotówki dla seniorów. Poprzedni rząd zdecydował jednak wpisać "czternastki" do kalendarza wypłat na stałe, a nowi rządzący jeszcze w ubiegłym roku zapewniali, że z pewnością w tym roku takie świadczenie trafi do emerytów. Zobaczcie, ile wyniosą Czternaste Emerytury 2024. 📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

📢 Na tych starociach z PRL można najwięcej zarobić - lista, zdjęcia. Tego szukają kolekcjonerzy Niektóre perełki PRL to prawdziwe skarby. Warto poszperać w szafach, na strychu, w piwnicy w poszukiwaniu cennych pamiątek. Dziś można dużo zarobić na przykład na unikatowych zabawkach, biżuterii, kryształach, porcelanie, książkach, meblach. Za krocie wystawiane są peerelowskie bombki, banknoty, winyle i znaczki pocztowe. Ile są dziś warte? Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Oto rzeczy z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów - na takich można zbić fortunę. 📢 Tak dziś wygląda Magdalena Waligórska. W serialu Ranczo grała Wioletkę Kotecką "Ranczo" na zawsze zapisało się w pamięci widzów w naszym kraju. W ciągu dziesięciu lat Telewizja Polska wyemitowała dziesięć sezonów, a średnia oglądalność każdego z nich wahała się od niespełna pięciu do ponad ośmiu milionów. Jedną z bardziej barwnych postaci w serialu była Wioletka Kotecka, w rolę której wcielała się Magdalena Waligórska. Zajrzeliśmy, co dzisiaj słychać u aktorki znanej również z takich produkcji, jak "Pierwsza miłość" czy "Na dobre i na złe".

📢 Tak ma się zmienić Toruń za rządów prezydenta Gulewskiego. Co konkretnie zapowiada? W piątek 17 maja minęło dziesięć dni od ślubowania wybranego na kadencję 2024-2029 prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego. To okazja, by przypomnieć, jakie zmiany zapowiada on w mieście. 📢 Taka będzie emerytura po 20 latach pracy. Na jakie pieniądze można liczyć? Mamy wyliczenia kwot Wypłacenie emerytury jest możliwe po spełnieniu określonych kryteriów. Najważniejsze z nich to ukończenie wieku emerytalnego (kolejno dla kobiet i mężczyzn 60 oraz 65 lat), a także staż pracy. Dla kobiet wymagane jest 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Co jeśli oboje tyle przepracują? Kto będzie mógł liczyć na najniższą krajową z 20-letnim stażem pracy?

📢 Najdroższe luksusowe apartamenty i mieszkania do kupienia w Toruniu. Sprawdziliśmy, ile trzeba wydać! Przyszedł czas na coś wyjątkowego! Tym razem przeglądamy ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najdroższych apartamentów i mieszkań w Toruniu. Zobaczcie, co i za ile aktualnie można kupić! Te wnętrza robią wrażenie.

📢 UWAGA! Abonament RTV w 2024: Coraz więcej osób zwolnionych z opłat za oglądanie telewizji i słuchanie radia Abonament Radiowo-Telewizyjny to obowiązek, który wielu Polaków wypełnia z mieszanymi uczuciami. Opłaty, które trzeba ponosić w tytułu posiadania odbiorników nie wszystkim są na rękę. Płacić jednak trzeba. W ostatnim czasie nasilają się kontrole Poczty Polskiej, do której należy ściganie tych, którzy nie płacą. Jest jednak grupa ludzi, która nie płaci abonamentu i nie musi się bać kontroli? Sprawdź szczegóły! 📢 Moda komunijna 2024 w Toruniu. Takie królują kreacje wśród kobiet! Co jest trendy w tym sezonie? Sezon komunijny 2024 trwa w najlepsze. O ile mężczyźni nie mają zazwyczaj problemu z ubraniem, to w przypadku kobiet pojawia się wiele wątpliwości. Co ubrać na komunię, aby ładnie i modnie wyglądać? Sprawdziliśmy jak kto wygląda w Toruniu!

📢 Renta wdowia w modelu kroczącym 2024 - dla kogo? Będzie jeszcze w tym roku! Niezwykle ważnym projektem, o którym politycy często mówią, jest renta wdowia. Ma ona wprowadzić bardzo ważne zmiany wsparcia dla osób, które utraciły współmałżonka, co nadwyrężyło ich budżet domowy i możliwość np. opłacenia rachunków. Jedną z proponowanych opcji jest wprowadzenie renty wdowiej w modelu kroczącym. Co miałoby to oznaczać? Ile uzyskają na tym seniorzy?

📢 Waloryzacja emerytur w czerwcu 2024. Świadczenie wyższe nawet o kilkaset złotych. Tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 PILNE! Są duże pieniądze dla małżeństw. Pary małżeńskie mogą zyskać kwoty od 5 do 8 tysięcy złotych na konta. Co 5 lat o 500 zł więcej! Niektóre pary małżeńskie mogą zacierać ręce, ponieważ czekają je dodatkowe pieniądze! Które z nich mogą liczyć na dodatek rzędu od 5 do 8 tysięcy złotych? Czytajcie o tym niżej.

📢 Tyle teraz wypłacisz z bankomatu. Zobacz nowe limity Karta płatnicza to wygodny sposób uiszczania opłat. Przy jej użyciu można zapłacić za niemal wszystko. Wiele osób nie nosi już przy sobie gotówki. Gdy jednak jej potrzebujemy najprostszym sposobem jest wypłata pieniędzy z bankomatu. Nie zawsze jednak wypłacimy tyle gotówki, ile chcemy. Obowiązują bowiem limity. Jakie? 📢 258 złotych miesięcznego dodatku do emerytury. Co trzeba zrobić, by otrzymać te pieniądze? Ponad sto tysięcy emerytów może liczyć na specjalny dodatek w wysokości 258 złotych miesięcznie. Taka kwota wypłacana jest po tegorocznej waloryzacji. Kto ma prawo do tych pieniędzy i jak ubiegać się o specjalny dodatek? 📢 Zyskaj jeszcze jedno świadczenie przed przejściem na wymarzoną emeryturę. Lepiej nie przegap tej okazji Okres przedemerytalny nie dla wszystkich jest usłany różami. Sytuacja może być trudna zwłaszcza dla bezrobotnych seniorów, którzy przed osiągnięciem wieku emerytalnego już nie pracują. Musicie jednak wiedzieć, że przed przejściem na emeryturę należy się Wam jeszcze jedno bardzo ważne i wcale niemałe świadczenie. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać te pieniądze? Czytajcie dalej!

📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Zobaczcie! 📢 Ruszają masowe kontrole w mieszkaniach w całej Polsce. Pytają obywateli o TE rzeczy. Co dokładnie grozi za nieprawidłowości? Masz w domu takie urządzenia i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej.

📢 Tanie domy od komornika już od 48 tys. zł! Tak tanio w Kujawsko-Pomorskiem! Licytacje komornicze w maju 2024 roku W maju komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Najtańsze licytowane będą już od 48 tysięcy i 115 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły licytacji i zdjęcia! 📢 Takie SUV-y są najpopularniejsze w Polsce. Królują na rynku wtórnym. Jeździsz jednym z nich? Coraz więcej osób decyduje się na kupno SUV-a. Te modele samochodów w ostatnich latach podbiły światowe rynki. Również w Polsce SUV-y cieszą się wielką popularnością. Które z nich największą? Oto modele SUV, które warto kupić.

📢 Niewyobrażalnie cenne stare monety PRL. Po czym poznać monety kolekcjonerskie? Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u? Niezwykle wciągającą pasją z całą pewnością jest kolekcjonowanie monet. W zależności od tego, z jakiego okresu pochodzą, mogą mieć różną wartość. W szczególności oddzielnie traktuje się monety obiegowe (takie, którymi możemy zapłacić w sklepie obecnie) od tych, które już wyszły z obiegu. W naszym przypadku wzrok kolekcjonerów zwraca się na monety polskie okresu PRL. Co wyróżnia takie monety? Jakie są poszukiwane monety PRL? Które monety obiegowe okresu PRL po latach zyskały na wartości? Wyjaśniamy!

📢 Ile do koperty na komunię 2024? Od czego zależy kwota? Tyle do koperty powinni dawać chrzestni, dziadkowie i reszta gości Komunia święta 2024 to ważny czas dla naszej pociechy. Choć w imprezie nie chodzi o pieniądze, słynna kwestia pieniędzy z komunii nie jest czymś, wobec czego powinniśmy pozostawać obojętnymi. Ile w nadchodzącym sezonie komunijnym powinniśmy włożyć do koperty? To zależy od tego, jaką rolę pełnimy na tej imprezie. A zatem, co warto wiedzieć? Jak przygotować zawartość koperty na pierwszą komunię świętą? 📢 Zaskakujące czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - znamy kwoty! Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Te SUV-y doskonale znoszą upływ czasu i bezlitosną eksploatację! To najmniej awaryjne samochody tego typu SUV-y to w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź szczegóły Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 UWAGA! Większa liczba emerytów dostanie dodatek 500 zł. Sprawdź, czy się załapiesz! Od marca 2024 roku, dzięki waloryzacji rent i emerytur, większa grupa seniorów będzie kwalifikować się do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci "500 plus dla seniorów". Wzrosły limity dochodów, umożliwiając szerszej liczbie osób skorzystanie z tego świadczenia. Zobacz, jak złożyć wniosek i zobacz, czy się kwalifikujesz.

📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Sprawdź najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Horoskop dzienny na 19.05 (jutro, niedzielę). Które znaki zodiaku ucieszy horoskop? Poznaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może się wydarzyć w niedzielę 19.05.2024. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Poznaj horoskop na jutro (niedzielę, 19.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Kolejna perła Bydgoskiego Przedmieścia trafiła do rejestru zabytków Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru kamienicę przy Rybakach 57 w Toruniu. Absolwenci szkół, które w tych murach działały od 1945 do 2018 roku, mile miejsce to wspominający, mogą być o los przeznaczonego na sprzedaż budynku spokojni. 📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Oto uroczystość na Rubinkowie I W sobotę 18 maja uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbyła się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie w Toruniu. 📢 Wystawa Rzeźby Ceramicznej w MDK-u! To oni otrzymali nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego [Zdjęcia] Młodzieżowy Dom Kultury był miejscem, w którym w Toruniu wręczono nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźby Ceramicznej o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Oto laureaci!

📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku.

📢 Zwłoki w nieczynnej lodówce. Kolejne przerażające znalezisko w lokalu Toruńskiej Kociej Straży W piątek 17 maja, w domku na terenie jednego z ogrodów działkowych, gdzie do września ubiegłego roku miała siedzibę fundacja Toruńska Kocia Straż, policja zabezpieczyła zwłoki kolejnych zwierząt. Najprawdopodobniej były to koty. Chyba pięć. W tej chwili trudno to stwierdzić z całą pewnością ze względu na bardzo zaawansowany rozkład. Zwłoki od dawna znajdowały się w nieczynnej lodówce. 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 18.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Toruń. Podgórskie śniadanie na trawie z pchlim targiem! Tak witają toruńskie "Podgórzanki"! Dzisiaj, w sobotę 18 maja Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi – Mandala przygotowało śniadanie na trawie na Podgórzu. Za ucztę odpowiadały członkinie Osiedlowego Koła Gospodyń "Podgórzanki". Na tym atrakcje się nie skończyły, gdyż wydarzeniu towarzyszył również pchli targ! A jak było? Zobaczcie sami!

📢 Parkrun Toruń. Edycja #403 w wiosennej atmosferze. Było radośnie i wesoło - zdjęcia 18 maja 2024 roku odbyła się kolejna edycja Parkrun Toruń. Uczestnicy imprezy w lasku na Skarpie spotkali się już po raz 403! 📢 Doda. Tak piosenkarka zmieniała się przez lata. Zobacz prywatne najnowsze zdjęcia polskiej gwiazdy Dorota Rabczewska czyli Doda to bez wątpienia na polskim rynku muzycznym jedna z bardziej wyrazistych osobowości. Piosenkarka ma liczne grono wielbicieli nie tylko chodzących na jej koncerty, ale również śledzących jej życie w social mediach. Tylko na instagramie Dodę obserwuje 1,8 miliona osób. Zobaczcie, jak zmieniała się piosenkarka i jak wygląda obecnie po kolejnej zmianie fryzury.

📢 Jasper w Toruniu. Ależ tłum fanów! Gwiazda TikToka na otwarciu sklepu ze słodyczami w Galerii Copernicus Nie ma chyba wśród miłośników TikToka osoby, która nie kojarzyłaby kim jest Kacper Jasper Porębski. Ten młody chłopak w kilka miesięcy stał się jednym z najpopularniejszych TikTokerów w Polsce. W sobotę (18.05) odwiedził Toruń. 📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Oto uroczystość w kościele na Rybakach Dzieci z Bydgoskiego Przedmieścia przyjęły Pierwszą Komunię Świętą podczas uroczystości w kościele pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła. 📢 Czternasta emerytura - termin już zaproponowany przez rząd. Nie wszyscy dostaną tyle samo! Kiedy wypłata czternastych emerytur? Czternasta emerytura jest na stałe wpisana w kalendarz rocznych świadczeń wypłacanych emerytom i rencistom. W przeciwieństwie do tzw. trzynsatki, nie ma odgórnie narzuconego miesiąca, w którym dokonywane są wypłaty. Wiele jednak wskazuje na to, że w tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, seniorzy to świadczenie otrzymają we wrześniu. Ile wyniosą wypłaty czternastej emerytury? Oto szczegóły!

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 18.05.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024 we Włocławku. Wiemy kto wystąpi we podczas koncertu "Fajansowe sny" Czerwiec w Kujawsko-Pomorskiem to czas pełen muzyki, kultury i niezapomnianych wrażeń. Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, obchodzone z wielkim rozmachem, przyciąga do prezydenckich miast regionu tłumy mieszkańców i turystów. W 2024 roku organizatorzy przygotowali wyjątkowe atrakcje, w tym serię koncertów, we Włocławku pod nazwą "Fajansowe Sny". Na scenie zaprezentują się wiodące postacie polskiej sceny muzycznej. Szczegóły.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Te auta kupisz od wojska w dobrej cenie! Ogłoszenia z całej Polski [ZDJĘCIA] 18.05.2024 Oto auta, które kupisz od wojska! Sprawdź, jakie są najnowsze oferty sprzedaży. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, busy, ciągniki oraz koparki. Zobacz oferty! Możesz kupić te pojazdy w dobrej cenie. AMW regularnie organizuje w różnych częściach kraju przetargi na sprzedaż sprzętu wojskowego. Sprawdź oferty! 📢 Toruń. Krwawe płody na banerach - jest wyrok sądu! "Winny prezentacji treści nieprzyzwoitych" - orzekła sędzia Marek-Ossowska Zakrwawione płody na banerach, które były wożone samochodem przez działacza pro life po Toruniu, to wykroczenie polegające na prezentowaniu treści nieprzyzwoitych - orzekł Sąd Rejonowy w Toruniu. Ukarał pana K. grzywną. W procesie ważne były m.in. zeznania rodziców, których dzieci narażone były na oglądanie banerów.

📢 Podgórz. Śniadanie na trawie i pchli targ. Podgórzanki zapraszają na prawdziwą ucztę W najbliższą sobotę (18 maja) Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi – Mandala zaprasza na śniadanie na trawie na Podgórzu. Na ucztę zapraszają członkinie Osiedlowego Koła Gospodyń „Podgórzanki”. Odbędzie się tam także pchli targ. 📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Ma już 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Sabrina ma już 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 To są mocne HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie naprawdę to napisali! Dzieci i młodzież sięga do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 „Umarł na zawał, a nawet nie chorował”. Prawidłowe ciśnienie krwi to już nie 140/90. Nowe normy są bardziej rygorystyczne „Taki młody, a umarł na zawał? Przecież nawet nie chorował” – te często spotykane słowa niestety potwierdzają, że wielu Polaków nawet nie wie, że choruje, bo po prostu nie mierzy ciśnienia. Konsekwencją niewykrytych i nieleczonych chorób układu krążenia mogą być właśnie zawały i udary. Prawidłowe ciśnienie krwi należy sprawdzać według nowych norm. Do tej pory zalecaną wartością było 140/90 mmHg, a wyższa wskazywała na nadciśnienie tętnicze. Teraz normy są zaostrzone, przez co diagnozę o nadciśnieniu otrzyma więcej osób. Takie są teraz wytyczne odnośnie ciśnienia tętniczego krwi według wieku. 📢 Tych truskawek nigdy nie kupuj. Oto najgorszy wybór na zakupach w marketach i warzywniakach Truskawki obok jabłek to zdecydowane najbardziej lubiane owoce w naszym kraju. Zjadamy ich w sezonie po kilka kilogramów. Właśnie rozpoczyna się sezon na te pyszne owoce. Jak zatem kupować truskawki aby nie trafić źle? Mamy dla Was kilka porad jak kupować truskawki. Oto jakich truskawek nie kupować.

📢 Nie skanuj takiego kodu QR od OLX. To próba oszustwa! Zobacz, jak przestępcy próbują wyłudzić pieniądze od sprzedających Fałszywe wiadomości na portalach aukcyjnych to w obecnych czasach prawdziwa plaga. W ostatnich dniach użytkownicy sprzedający na OLX zgłaszają, że otrzymują podejrzane wiadomości z kodem QR. Zobacz, jak może wyglądać fałszywa wiadomość na OLX i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z jego zeskanowaniem. 📢 Kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 17.05.2024 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 17.05.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Ranking szkół przyjaznych osobom LGBTQ+. Trzy bydgoskie placówki w zestawieniu Ranking został stworzony na podstawie opinii 12 tysięcy osób z 16 województw. Tegoroczną edycję objęło patronatem Ministerstwo Równości, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka. 17 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. 📢 Weekend w Toruniu. Toruńska Noc Muzeów to niejedyna atrakcja. Co jeszcze? Sprawdźcie! Połowa maja za nami. Jakie ciekawe wydarzenia odbywają się w mieście w najbliższy weekend? Zapowiada się naprawdę obiecująco! Na mieszkańców Torunia czekają m.in. koncerty, spektakle teatralne oraz I Toruńska Noc Muzeów.

📢 Tak się bawią torunianie w Labie w nowym sezonie. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez! Nowy sezon w toruńskiej Labie ruszył pełną parą. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie miasta! 📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie. 📢 Toruńska Kocia Straż wznawia aktywność? Co dalej ze zwierzętami odebranymi w marcu? Mijają dwa miesiące od przerażających wydarzeń w Toruńskiej Kociej Straży, gdzie znaleziono 37 martwych zwierząt. Na jakim etapie jest postępowanie w tej sprawie? Co dalej ze zwierzętami? Czy Toruńska Kocia Straż wznawia aktywność?

📢 Uwaga! Mąka wycofana ze sprzedaży. Zobacz dlaczego! Najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 16 maja 2024 roku informują o mące z ciecierzycy, którego spożycie może być groźne dla alergików.

📢 Oto najbardziej popularne rasy kotów w Polsce. Najpiękniejsze koty rasowe. Te koty rasowe kochają Polacy! 16.05.2024 Najpopularniejsze koty rasowe w Polsce. Piękne koty, wyjątkowej urody kocięta, rzadko spotykane mruczki były prezentowane na wystawie w Łodzi. 📢 Rozważasz zakup hybrydy? Te samochody hybrydowe zasługują na polecenie Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Oto najlepsze SUV-y. Są w miarę tanie, rzadko się psują i mało palą Od kilku lat SUV-y robią prawdziwa karierę na drogach. To w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. 📢 Teren przekazany, rusza budowa nowego ronda turbinowego w Toruniu W Toruniu rozpoczyna się kolejna ważna inwestycja drogowa. 15 maja drogowcy przekazali teren pod przebudowę drogi krajowej nr 91 (czyli ulicy Grudziądzkiej) w rejonie skrzyżowania z ulicą Strobanda. 📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom w toruńskim schronisku Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu czynne jest przez cały rok. Praktycznie codziennie przybywają nowi lokatorzy. Wśród nich jest bardzo dużo psów. Wszystkie zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. W schronisku na nowych właścicieli czekają pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich Twój zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Te samochody opierają się rdzy, jak żadne inne. Sprawdź TOP 5 modeli aut odpornych na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Małe auta są bezawaryjne i doskonale sprawdzają się w ruchu miejskim. Charakteryzują się niezwykle rzadkimi awariami Małe, sprytne auto idealnie nadające się do miasta i jeszcze najmniej awaryjne. Taki samochód chciałby każdy kierowca. Wybór modeli jest bardzo duży. Jaki jednak wybrać ten najlepszy, by idealnie spełniał te wszystkie warunki? Warto zaufać rankingom awaryjności. Jeden z nich przygotowuje ADAC. Zobacz najmniejsze samochody, które okazały się najmniej awaryjne. 📢 Na Targowisku Miejskim zrobił się ruch. Kupcy czekają na informacje o budowie trasy staromostowej Zgodnie z wieloletnią tradycją w maju, gdy pojawiły się nowalijki, ruch na targowiskach ożył. We wtorek przy Szosie Chełmińskiej trudno było dostać się do stoisk - praktycznie przy wszystkich stały kolejki. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Tak wyglądał JAR w Toruniu sześć lat temu! Nie uwierzycie jaka zaszła zmiana! [zdjęcia z drona] JAR to jedno z najmniej znanych i najszybciej rozwijających się osiedli w Toruniu. Sześć lat temu specjalnie dla naszych Czytelników pokazywaliśmy jak wyglądał z lotu ptaka. Zobaczcie ile wówczas było tam wolnego miejsca! Od tego czasu zaszła tam niesamowita zmiana.

📢 Czternasta Emerytura 2024 - nowa tabela wyliczeń. Tyle wyniesie według majowych doniesień W 2024 roku polscy seniorzy ponownie będą mieli szansę otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe w postaci czternastej emerytury. Jest to świadczenie, którego wysokość zależy od dochodów. W tym artykule znajdziesz kluczowe informacje dotyczące tego, komu przysługuje czternasta emerytura, ile wyniesie oraz kiedy zostanie wypłacona. 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

