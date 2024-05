Boże Ciało w Toruniu. Procesja przeszła przez ul. Szeroką

Mieszkańcy wyruszyli z katedry św. Janów

Obchody Bożego Ciała w centrum miasta rozpoczęła msza św. w katedrze św. Janów o godz. 9.00. Stamtąd mieszkańcy ruszyli ulicami Kopernika, Piekary i Panny Marii do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, przy którym znalazła się pierwsza stacja. Druga stacja znalazła się natomiast przy kościele Ducha Świętego na Rynku Staromiejskim. Następnie wierni ruszyli ulicami Szeroką i Królowej Jadwigi na Rynek Nowomiejski. Tuż przy kościele św. Jakuba znalazła się trzecia stacja, czwarta za to przy kościele garnizonowym św. Katarzyny, do którego wierni dotarli ulicą św. Katarzyny.